محمود العسيلي: لازم أكون عمرو دياب عشان أعمل ألبومات لغاية دلوقتي ..فيديو

كشف المطرب محمود العسيلي، أن جميع ألبوماته الغنائية حققت نجاحات كبيرة، مضيفا "عملت 4 ألبومات في مشواري".
وقال محمود العسيلي، في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، "لغيت فكرة الألبومات من دماغي، واتجهت إلى الأغاني السينجل".
وأضاف محمود العسيلي "موضة الألبوم انقرضت، والاغاني السنجل هي الأساس، والعالم كله سريع وسوشيال ميديا ومهما كان الالبوم حلو 5 أغاني بس اللي هيعلموا".
وتابع محمود العسيلي "لازم الواحد يكون عمرو دياب مثلا عشان يعمل ألبومات حتى الآن؛ لأن عمرو دياب الوحيد اللي هيتسمع الألبوم بتاعه كله".
وأكد محمود العسيلي "منذ 2016 حققت الأغاني السينجل لي نجاحا كبيرا ما عدا أغنيتين فقط"، مضيفا "الحفلات والأفراح هي التي تحقق الدخل الحقيقي للفنان والمطرب".