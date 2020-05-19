محمود العسيلي: لازم أكون عمرو دياب عشان أعمل ألبومات لغاية دلوقتي ..فيديو

كشف المطرب محمود العسيلي ، أن جميع ألبوماته الغنائية حققت نجاحات كبيرة، مضيفا "عملت 4 ألبومات في مشواري".





وقال محمود العسيلي، في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، " لغيت فكرة الألبومات من دماغي، واتجهت إلى الأغاني السينجل". السينجل".





وأضاف محمود العسيلي " موضة الألبوم انقرضت، والاغاني السنجل هي الأساس، والعالم كله سريع وسوشيال ميديا ومهما كان الالبوم حلو 5 أغاني بس اللي هيعلموا".





وتابع محمود العسيلي "لازم الواحد يكون عمرو دياب مثلا عشان يعمل ألبومات حتى الآن؛ لأن عمرو دياب الوحيد اللي هيتسمع الألبوم بتاعه كله".



