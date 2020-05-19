السعودية: رسميا إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية

قرر وزير العدل السعودي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في تعميم رسمي، إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية





وجاء في تعميم أصدرته الوزارة على المحاكم إبلاغ من المحكمة العليا بأنه على المحاكم إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية، والاكتفاء بعقوبة السجن أو الغرامة أو الاثنين معا، أو عقوبات بديلة.





وبحسب وسائل إعلام سعودية، فإن هذا القرار جاء بعد دراسة أجرتها الهيئة العامة للمحكمة العليا لعقوبة الجلد التعزيرية، وما يترتب عليها من آثار.



