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أخبار العالم

السعودية: رسميا إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 08:51 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
قرر وزير العدل السعودي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في تعميم رسمي، إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية.

وجاء في تعميم أصدرته الوزارة على المحاكم إبلاغ من المحكمة العليا بأنه على المحاكم إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية، والاكتفاء بعقوبة السجن أو الغرامة أو الاثنين معا، أو عقوبات بديلة.

وبحسب وسائل إعلام سعودية، فإن هذا القرار جاء بعد دراسة أجرتها الهيئة العامة للمحكمة العليا لعقوبة الجلد التعزيرية، وما يترتب عليها من آثار.

وكانت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، قد قررت في أواخر شهر أبريل، إلغاء عقوبة الجلد من قائمة العقوبات المتخذة في قضايا التعزير.

وقالت هيئة حقوق الإنسان في السعودية إنها ترحب بقرار المحكمة العليا الخاص بإلغاء عقوبة الجلد في قضايا التعزير، وذلك بتوجيه المحاكم بالاكتفاء بعقوبتي السجن أو الغرامة أو بهما معاً أو بأي عقوبة بديلة.

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