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رياضة

الخامس في العشر الأواخر"1995"..هدف وليد صلاح الدين الذهبي في شباك أوليمبيك خريبكة..فيديو

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:31 م
صدى البلد
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عمر سلامة
يبلغ عدد سكان العالم حوالي 7.75 مليار نسمة خلال النصف الأول من العام الحالي حسب تقرير المؤسسة الألمانية لسكان العالم، ويتحدث جميع من على وجه الأرض بـ حوالي 6500 لغة. 


وبالإسقاط على كرة القدم- باعتبارها اللعبة الأكثر شعبية على مستوي العالم- نجد أن لغة كرة القدم لغة واحدة لا تتغير باختلاف الزمان أو المكان أو جنسية الجمهور أو لونه أو عرقه أو ديانته، وهي بكل بساطة الأهداف.


الأهداف كثيرة ومتنوعة منها بالرأس ومنها بالقدم أو حتي باليد كما حدث من مارادونا، ولكن الذاكرة دائما ما تخلد الأهداف التاريخية التي ساهمت في نقل لقب من نادٍ إلى نادٍ، أو صعود الأدوار النهائية في الدقائق الأخيرة، وهذه الأهداف تقول إنه ليس هناك فائدة من صنع التوقعات، والأمر لا يستحق التكهن لأنه لا يوجد شيء مكتوب، وتتغير الأمور طوال الوقت في كرة القدم.


ويستعرض موقع "صدى البلد" في سلسلة "العشر الأواخر" أبرز 10 أهداف في الكرة المصرية خلال الحقبة الذهبية من أول عام 1991 وحتى عام 2010 ، ويتم الربط بين رقم العام وتاريخ اليوم في العشر الأواخر من رمضان الجاري، وهدف اليوم الحاسم هو هدف وليد صلاح الدين لاعب الأهلي في شباك أوليمبيك خريبكة المغربي خلال اليوم الخامس من العشر الأواخر لرمضان الجاري.


قصة وليد صلاح الدين في شباك أوليمبيك خريبكة المغربي 1995

نصف النهائي العربي الأول الذي يخوضه الأهلي، كان في مواجهة أوليمبيك خريبكة المغربي بالبطولة العربية للأندية أبطال الكؤوس نسخة 1995 بالقاهرة، وهي المباراة التي شهدت تألقًا كبيرًا من نجم الفريق وقتها هشام حنفي «دينامو» خط الوسط الذي سجل هدفين من قذيفتين بالشباك المغربية، حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بنتجية «2-2».


 ونجح وليد صلاح الدين في حسم المواجهة بلمسة ماكرة في الشوط الاضافي الثاني من خلال الهدف الذهبي، الذي كان حديث التطبيق بالمسابقات الكروية أنذاك، ليبلغ الأهلي النهائي ويضرب موعدًا مع فريق الشباب السعودي على اللقب.


وليد صلاح الدين يتحدث عن هدفه في شباك أوليمبيك خريبكة المغربي 1995

قال وليد صلاح الدين:"هدفي في هذه المباراة يعد واحدا من أهم الأهداف في مسيرتي والجميل في هذا الهدف أنه كان في بداية فترة تطبيق فكرة الهدف الذهبي الذي يحسم المباراة دون انتظار نهاية الوقت بدل الضائع".


وأكمل نجم الاهلي السابق:"في هذه الفترة كان الأهلي منسحبا من البطولات الإفريقية وكان علينا التركيز بشدة على البطولات العربية لذا كانت هذه البطولة من أهم البطولات التي نشارك بها".

فيديو هدف وليد صلاح الدين في أوليمبيك خريبكة المغربي1995
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