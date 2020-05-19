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منوعات

منزل عادي يخفي أسرارا لا تصدق خلف الجدران.. صور

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 10:21 م
القصر الغريب
القصر الغريب
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أماني إبراهيم
منزل غريب يبدو من الخارج منزل عادي بالنسبة لأيا من المارة، وهو مكون من 3 غرف نوم تماما كأي منزل آخر في الشارع، ولكن بمجرد دخوله فـ ستكتشف بسرعة أنه منزل استثائي ومثير للجدل.

وفقا لصحيفة ميرور البريطانية، فإن هذا المنزل الفريد من نوعه وعمره 50 عاما، تم عرضه للبيع على موقع لبيع وتأجير العقارات، ولا يستطيع أحد أن يصدق ما هو مخفي خلف الجدران.

نشر أحد الأشخاص الذين زاروا المنزل تفاصيل ما وجده بالداخل، عبر موقع التغريدات تويتر، قائلا أنه اكتشف للتو أكبر منزل على الإطلاق ولكن يبدو من الخارج متواضع وبسيط.


تبدأ الصور بالحديقة التي تحتوي على حمام سباحة، وحديقة واسعة، ولكنها لا تلمح للأسرار خلف بوابة المنزل، فـ بمجرد دخول المنزل يظهر يبدو كل شئ طبيعيا، ولكن بعد صعود الطوابق يظهر المطبخ عبارة عن مركز قيادة لرحلات الفضاء ، والجدار الخلفي يفتح على كمبيوتر رئيسي به عناصر تحكم ومروحية أباتشي.

ولكن غرقة القيادة ليست كل شئ، فعند صعود الدرج يوجد بين الغرف الثلاث، غرفة عبارة عن شاطئ وبها رمال وأوراق حاطئ بمحاذاة شاطئ البحر وكوخ.

أما غرفة المعيشة فالسقف مغطى بديكور قلعة كانت غارقة في القرن الثالث عشر، ويبدو أن مالك المنزل قرر تحوي المنزل ليبدو وكأن الغرف تنتقل بالشخص من زمن لآخر، مع كل جدارية رحلة عبر الزمن.
منزل عادي يخفي أسرارا لا تصدق خلف الجدران.. صور
منزل عادي يخفي أسرارا لا تصدق خلف الجدران.. صور
منزل عادي يخفي أسرارا لا تصدق خلف الجدران.. صور
منزل عادي يخفي أسرارا لا تصدق خلف الجدران.. صور
منزل عادي يخفي أسرارا لا تصدق خلف الجدران.. صور
منزل عادي يخفي أسرارا لا تصدق خلف الجدران.. صور
منزل عادي يخفي أسرارا لا تصدق خلف الجدران.. صور
منزل عادي يخفي أسرارا لا تصدق خلف الجدران.. صور
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