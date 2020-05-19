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أخبار العالم

ترامب يوقع رسميا قرارا تنفيذيا لتخفيف قيود كورونا وإعادة فتح الاقتصاد

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 10:15 م
صدى البلد
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حسام رضوان
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، رسميا قرار تخفيف القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وإعادة فتح الاقتصاد في الولايات الخمسين.

وقال ترامب إنه مصمم على مساعدة الشركات على التعافي من الآثار الاقتصادية لتفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأبلغ ترامب أعضاء مجلس الوزراء خلال اجتماع بالبيت الأبيض بأن القرار "يمنحك قوة هائلة لإلغاء القيود".

وقال ترامب قبل التوقيع على الأمر التنفيذي إن الأمر يتعلق بتوجيه الوكالات الفيدرالية لاستخدام أي سلطة وكلها للتنازل عن القيود غير الضرورية التي تعوق الانتعاش الاقتصادي وتعليقها وإزالتها.

إلى ذلك، دافع ترامب عن عقار هيدروكسي كلوروكين أمام الانتقادات التي توجه إليه بشأن مدى فعاليته في مواجهة فيروس كورونا فضلا عن الحديث عن الأعراض الجانبية لاستخدامه.

وقال ترامب "نعتقد" أن عقار هيدروكسي كلوروكين يعزز من مستوى السلامة للوقاية من فيروس كورونا.

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