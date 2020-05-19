شروط القبول بمرحلة رياض الأطفال بمحافظة دمياط للعام الدراسي 2021/2020

أعلن عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ، عن إتاحة التقديم والتسجيل الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات، ابتداء من يوم الأثنين الموافق (٢٠٢٠/٦/١م) وحتى الثلاثاء الموافق (٢٠٢٠/٦/٣٠) وذلك عبر هذا الرابط





ووفقًا للشروط التالية:







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• نظرآ لما تمر به البلاد من جائحة فيروس كورونا وحفاظآ على صحة وسلامة المواطنين أثناء فترة التقديم لملفات رياض الأطفال في الفترة من يوم الاثنين (1/6/2020) إلى يوم الثلاثاء (30/6/2020) ،ويتم أخذ الإجراءات الاحترازية كالآتي :-

المدارس التى يكون عليها إقبال عال من أولياء الأمور أثناء تقديم الملف يتم تشكيل أكثر من لجنة من العاملين بالروضة تحت إشراف مدير المدرسة لاستلام الملفات ،وذلك لتسهيل إجراءات التقديم ،ومراعاة الإنجاز السريع لعدم الإزدحام ،وعلى اللجنة المشكلة وأولياء الأمور اتخاذ كافة التدابير الوقائية أثناء التقديم مثل ( ارتداء الكمامات الطبية / أن يكون التقديم في مكان مفتوح وجيد التهوية .

• نظرآ لما تمر به البلاد من جائحة فيروس كورونا وحفاظآ على صحة وسلامة المواطنين أثناء فترة التقديم لملفات رياض الأطفال في الفترة من يوم الاثنين (1/6/2020) إلى يوم الثلاثاء (30/6/2020) ،ويتم أخذ الإجراءات الاحترازية كالآتي :-

1- يبدأ القبول من الإثنين (1/6/2020) وينتهي( الثلاثاء ) الموافق (30/6/202م)2- تملأ بيانات الطفل بمعرفة ولي الأمر وتحت مسئوليته الشخصية .3- الالتزام بالمربع السكني لولي أمر الطفل حسب العنوان المدون ببطاقة الرقم القومي.4- على ولي الأمر طباعة إشعار لتقديمه مع الملف فى الفترة من ( الأربعاء ) الموافق ( 15/7/2020م إلى ( الخميس ) الموافق ( 30/7/2020م) وعمل مقابلة للطفل مع ولي الأمر.5- لايوجد استثناء بعد انتهاء موعد التقديم الإلكتروني طبقآ للقرار الوزاري (285) لسنة (2014م)-ملحوظة: لايعتبر القبول نهائيآ في المدارس الرسمية للغات إلا بعد مقابلة للطفل واجتيازها.6- يكون حسب السن اعتبارا من (1/10/2020).7- الحد الأدنى لقبول السن بمدارس اللغات من سن أربع سنوات (1/10/2020) ولايقبل سن أقل من ذلك.8- ممنوع قبول سن الإلزام أو أصغر من 4 سنوات.9- يتم القبول بمدرسة دمياط الجديدة الرسمية المتميزة ومدرسة طيبة الرسمية المتميزة للغات بإدارة دمياط الجديدة لإدارات (دمياط الجديدة – دمياط – عزبة البرج – كفر البطيخ – كفر سعد – ميت أبو غالب ) .10- يتم القبول بمدرسة المستقبل المتميزة بإدارة الزرقا التعليمية للإدارات التالية (الزرقا – الروضة – فارسكور – السرو)-من حق ولي الأمر التقديم لمدرسة الرسمية المتميزة للغات وأخرى رسمية للغات وفي حالة عدم قبول الطفل بالمدرسة المتميزة المتقدم إليها سوف يتم توزيع الطفل على المدرسة الرسمية للغات المتقدم إليها الطفل فى نطاقه الجغرافي وفقا لسن القبول بها، مع أخذ إقرارعلى ولي الأمر بموافقته على ماسبق.كما أعلنت مديرية التربية والتعليم فى بيان صادر اليوم أنه سيتم التقديم للمدارس الحكومية والخاصة (عربي) ورقيا بالمدرسة، على أن يبدأ قبول طلبات المستوى الأول من يوم ( الأثنين ) الموافق 1/6/2020 إلى يوم الثلاثاء الموافق (30/6/2020م).هذا ويكون الحد الأدنى لسن القبول بالمدارس العربي والخاصة من سن أربع سنوات إلى سن خمس سنوات إلا يوم ، مشددا أنه لايجوز قبول الأطفال سن الإلزام أو أقل من ثلاث سنوات.كما يعفى من الموقع الجغرافي كل من لهم أخوة أو أخوات بذات المدرسة وذلك جمعا لشمل الأسرة أو أبناء المعلمين بالمدارس الابتدائية التي بها رياض أطفال، على أن يتم إرفاق المستند الدال على ذلك بملف الطفل ويتم تطبيق باقي الشروط على الجميع دون اسثناء من حيث السن من الأكبر إلى الأصغر.وأكدت مديرية التربية والتعليم بدمياط على ضرورة التنبيه على أنه فور إعلان نتيجة القبول على ولي الأمر أن يقوم بدفع المصروفات في الموعد الذي تحدده المديرية بحد أقصى شهر من بداية الدراسة، ومن يتأخر عن ذلك يحق للمدرسة استبعاد الطفل وقبول غيره من كشوف الانتظار بعد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك دون أدنى مسئولية، وذلك بجميع المدارس رسمي عربي التي بها قاعات رياض الأطفال.