محافظ دمياط: جدول زمني لمراحل تنفيذ محطتى مياه البستان وكفر سليمان

أقرأ أيضا:





و تم خلال الاجتماع أيضًا وضع جدول زمنى محدد لمراحل تنفيذ محطتى مياه البستان وكفر سليمان وكذا محطة رفع صرف صحي عبد القادر

و أوضحت محافظ دمياط أنه تم الاتفاق على تنفيذ توسعات مستقبلية لمحطة معالجة صرف صحي العنانية على مساحة ١٣ فدان بشطا بما يتفق مع الاشتراطات والمعايير البيئية لتغطية عدد من المناطق بمركز ومدينة دمياط، مؤكدة أنه تم توجيه كافة الأجهزة المختصة بالالتزام بالبرامج الزمنية الخاصة بتلك المشروعات والتى تأتى ضمن خطة المحافظة لتعزيز البنية التحتية و الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين