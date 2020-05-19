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محافظات

محافظ دمياط: جدول زمني لمراحل تنفيذ محطتى مياه البستان وكفر سليمان

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:14 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
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زينب الزغبي
عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، إجتماعًا مع المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى و المهندسة أميمة متولى رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة  بدمياط، حيث تناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذى الحالى لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى ببعض المناطق بالمحافظة.

وتابعت المحافظ الأعمال النهائية بمحطة صرف صحي سيف الدين والتى من المقرر افتتاحها الأول من يونيو القادم، وكذلك الأعمال الجارية بمحطتى رفع صرف صحى الكاشف و السواحل و خزانات رأس البر وذلك لتغطية احتياجات المدينة من مياه الشرب بالإضافة إلى عرض كافة الإجراءات التى تم اتخاذها و المتعلقة بتجارب العينات بمحطة معالجة صرف صحي رأس البر تمهيدا لافتتاحها قريبًا.
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و تم خلال الاجتماع أيضًا وضع جدول زمنى محدد لمراحل تنفيذ محطتى مياه البستان وكفر سليمان وكذا محطة رفع صرف صحي عبد القادر 
و أوضحت محافظ دمياط أنه تم الاتفاق على تنفيذ توسعات مستقبلية لمحطة معالجة صرف صحي العنانية على مساحة ١٣ فدان بشطا بما يتفق مع الاشتراطات والمعايير البيئية لتغطية عدد من المناطق بمركز ومدينة دمياط، مؤكدة أنه تم توجيه كافة الأجهزة المختصة بالالتزام بالبرامج الزمنية الخاصة بتلك المشروعات والتى تأتى ضمن خطة المحافظة لتعزيز البنية التحتية و الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
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