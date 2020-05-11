"تعليم دمياط": إحالة مدير مدرسة للتحقيق لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

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قرر عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إحالة مدير مدرسة الشهيد طارق أبو الفرح الإبتدائية، بإدارة فارسكور التعليمية، للشئون القانونية، على خلفية عدم الالتزام بتعليمات الدكتور منال عوض، محافظ دمياط، باتباع الإجراءات اللازمة لمواجهة كورونا المستجد كوفيد 19، وعوامل السلامة والصحة المهنية، والمتابعة وعدم التزاحم، وارتداء الكمامات والتباعد بين المتقدمين لتسليم الأبحاث الورقية من أولياء الأمور وأبنائنا الطلاب.جاء ذلك أثناء جولته الميدانية التي تفقدها اليوم بمدارس إدارة فارسكور التعليمية، لمتابعة تعليمات الدكتور "طارق شوقي" وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، لأخذ الاحتياطات الاحترازية اللازمة لمواجهة كورونا المستجد كوفيد 19، أثناء تسليم المشروعات البحثية للطلاب ورقيا بالمدارس.وعلى جانب آخر أكد "وكيل الوزارة" أن غرفة العمليات بالمديرية برئاسة "عبد الرازق الزيني" وكيل المديرية، في تواصل مستمر مع لجان الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية بها وغرفة العمليات المركزية بالوزارة والمحافظة وتقوم بالرد على التساؤلات والاستفسارات للطلبة وأولياء الأمور والتغلب على كافة التحديات التي تواجههم، مؤكدا أن المديرية والإدارات التعليمية ومدارسها تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية حال تسليم المشروعات ورقيا بالمدارس.وفي نفس السياق قال "عثمان" أن غرف عمليات المديرية والإدارات التعليمية، تابعت سير امتحان الصف الأول الثانوي، الذي تم من المنازل إلكترونيا على الاختبارات الإلكترونية، مضيفا أنه يؤدي اليوم الأحد عشرة آلاف و٩٢٢ طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي، الاختبار في مادة الرياضيات على منصة الامتحان الإلكترونية، ولم تتلق غرفة العمليات أية شكاوى خاصة بدخول المنصة.