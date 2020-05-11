وزير التعليم: أكثر من نصف مليون طالب رفعوا أبحاثهم على منصة edmodo بسهولة حتى الآن

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أكثر من نصف مليون طالب وطالبة نجحوا في رفع المشروعات البحثية على

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سوف تتاح "منصة تسليم المشروعات البحثية " على منصة إدمودو حتى ١٦ مايو ٢٠٢٠ .





وأضاف الدكتور طارق شوقي، أن الوزارة تفضل إعداد وتسليم المشروعات إلكترونيًا ولكنها تسمح بإعدادها وتسليمها ورقيًا في حال تعذر الإعداد الإلكتروني.





وأشار إلى أن تسليم المشروع ورقيًا ينطبق على فئات طلاب المنازل، وطلاب الخدمات، وطلاب الدمج والتربية الخاصة، والطلاب المصريين في الخارج، وكل من يرغب في تسليم المشروع ورقيًا.





وقال وزير التربية والتعليم، "أريد أن أعبر عن امتناني لكل من يدعمنا ونحن نحاول تحقيق نقلة كبري للتعليم المصري".









وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد ، الخطوات الصحيحة لرفع الأبحاث الإلكترونية على منصة ادمودو edmodo

- اضغط على https://new.edmodo.com/ - تسجيل الدخول بالاسم وكلمة السر الخاصة بحساب الطالب - وبعد الدخول على حساب الطالب سيجد الطالب أيقونة جديدة اسمها (المشروع البحثي لعام 2019 /2020) وهنا مكتوب رسالة نصها (يتم تحميل الملف الخاص بالمشروع البحثي بصيغة PDFعلى أن يكون اسم الملف يحتوي على الكود التعرفي لأحد الطلاب المشاركين بالبحث + السنة الدراسية التي يدرس بها) - سيضغط الطالب على كلمة افتح الموجودة بجوار هذه الأيقونة الجديدة - سيجد الطالب تاريخ الاستحقاق (16 مايو 2020) - قبل رفع البحث سيكون مكتوبا أمام الطالب (المشروع البحثي .. عملك لم ينجز بعد.. انقر أدناه لإضافة استجابة نصية أو إرفاق ملفات أو إسقاطها مباشرة)

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"لو كان الطالب يقوم بهذه العملية من خلال جهاز كمبيوتر فيمكنه إسقاط الملفات المطلوبة مباشرة بالماوس لتنتهي العملية بسهولة".

-على الطالب أن يضغط على أيقونة (ارفق) وسيجد رسالة تسأله هل الملفات موجودة على الحاسب أم على أي رابط على الإنترنت أم على حقيبة الظهر الموجودة على منصة إدمودو.

- لو ضغط الطالب على ملف من الحاسب، سيختار الطالب البحث المحفوظ على الحاسب بصيغة PDF، لتبدأ فورا عملية تحميل البحث على منصة إدمودو.

- بعد انتهاء عملية التحميل على الطالب أن يضغط على زر "تسليم الواجب" (مع العلم أن سرعة التحميل معتمدة على سرعة شبكة الإنترنت عند كل طالب ولهذا فهناك أسبوع كامل يمكن خلاله اختيار الوقت المناسب لدى الطالب لضمان سرعة التحميل).

- ستظهر للطالب رسالة تسأله هل أنت مستعد لتسليم واجبك؟.. وهنا على الطالب أن يضغط نعم.

- بعد ذلك ستظهر للطالب رسالة جديدة نصها (تم تقديم العمل سوف نعلم معلمك) وسيظهر البحث الذي تم تحميله بجوار هذه الرسالة.

- يمكن للطالب أن يعيد إرسال الواجب أذا لزم الأمر في حالة اكتشاف أي خطأ بكل سهولة من خلال الضغط على إعادة إرسال الواجب.







