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تعليم

التعليم تكشف عن اسم أول مدرسة في مصر تنتهي من تسلم أبحاث جميع طلابها

الإثنين 11/مايو/2020 - 01:47 ص
الوزير والدكتورة
الوزير والدكتورة انجي مشهور
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ياســـمين بدوي
أعلنت الدكتورة إنجي مشهور، مساعد وزير التربية والتعليم للشئون التنفيذية والمتابعة، أن أول مدرسة في مصر انتهت رسميًا من أعمال تسلم المشروعات البحثية الخاصة بطلابها هي مدرسة الكمبيل الابتدائية التابعة لإدارة كوم أمبو بمحافظة أسوان.
 
وأوضحت مساعد وزير التربية والتعليم ، أن المدرسة نجحت في الانتهاء من تسلم أبحاث طلاب الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي وعددهم 95 تلميذا.


وأشارت مساعد وزير التربية والتعليم، إلى أن أبحاث طلاب المدرسة المذكورة، منهم عدد بحث واحد فقط ورقي، وعدد 94 بحثا إلكترونيا، مشيرًا إلى أنه تم رفع هذه الأبحاث الإلكترونية علي منصة edmodo بمعرفة التلاميذ وأولياء الأمور.

وقالت مساعد وزير التربية والتعليم، إن وزارة التربية والتعليم تتوجه بالشكر لإدارة المدرسة المذكورة وكافة المعلمين الموجودين فيها على هذا الجهد المشكور من جميع العاملين بالمدرسة.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم، الخطوات الصحيحة لرفع الأبحاث الإلكترونية على منصة ادمودو edmodo والتي تتمثل فيما يلي:

- اضغط على https://new.edmodo.com/
- تسجيل الدخول بالاسم وكلمة السر الخاصة بحساب الطالب
- وبعد الدخول على حساب الطالب سيجد الطالب أيقونة جديدة اسمها (المشروع البحثي لعام 2019 /2020)
وهنا مكتوب رسالة نصها (يتم تحميل الملف الخاص بالمشروع البحثي بصيغة PDFعلى أن يكون اسم الملف يحتوي على الكود التعرفي لأحد الطلاب المشاركين بالبحث + السنة الدراسية التي يدرس بها)
- سيضغط الطالب على كلمة افتح الموجودة بجوار هذه الأيقونة الجديدة 
- سيجد الطالب تاريخ الاستحقاق (16 مايو 2020)
- قبل رفع البحث سيكون مكتوبا أمام الطالب (المشروع البحثي .. عملك لم ينجز بعد.. انقر أدناه لإضافة استجابة نصية أو إرفاق ملفات أو إسقاطها مباشرة)


"لو كان الطالب يقوم بهذه العملية من خلال جهاز كمبيوتر فيمكنه إسقاط الملفات المطلوبة مباشرة بالماوس لتنتهي العملية بسهولة".

-على الطالب أن يضغط على أيقونة (ارفق) وسيجد رسالة تسأله هل الملفات موجودة على الحاسب أم على أي رابط على الإنترنت أم على حقيبة الظهر الموجودة على منصة إدمودو.

- لو ضغط الطالب على ملف من الحاسب، سيختار الطالب البحث المحفوظ على الحاسب بصيغة PDF، لتبدأ فورا عملية تحميل البحث على منصة إدمودو.

- بعد انتهاء عملية التحميل على الطالب أن يضغط على زر "تسليم الواجب" (مع العلم أن سرعة التحميل معتمدة على سرعة شبكة الإنترنت عند كل طالب ولهذا فهناك أسبوع كامل يمكن خلاله اختيار الوقت المناسب لدى الطالب لضمان سرعة التحميل).

- ستظهر للطالب رسالة تسأله هل أنت مستعد لتسليم واجبك؟.. وهنا على الطالب أن يضغط نعم.

- بعد ذلك ستظهر للطالب رسالة جديدة نصها (تم تقديم العمل سوف نعلم معلمك) وسيظهر البحث الذي تم تحميله بجوار هذه الرسالة.

- يمكن للطالب أن يعيد إرسال الواجب أذا لزم الأمر في حالة اكتشاف أي خطأ بكل سهولة من خلال الضغط على إعادة إرسال الواجب.
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