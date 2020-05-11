التعليم تكشف عن اسم أول مدرسة في مصر تنتهي من تسلم أبحاث جميع طلابها

أعلنت الدكتورة إنجي مشهور، مساعد وزير التربية والتعليم للشئون التنفيذية والمتابعة، أن أول مدرسة في مصر انتهت رسميًا من أعمال تسلم

وقالت مساعد وزير التربية والتعليم، إن وزارة التربية والتعليم تتوجه بالشكر لإدارة المدرسة المذكورة وكافة المعلمين الموجودين فيها على هذا الجهد المشكور من جميع العاملين بالمدرسة.

وقالت مساعد وزير التربية والتعليم، إن وزارة التربية والتعليم تتوجه بالشكر لإدارة المدرسة المذكورة وكافة المعلمين الموجودين فيها على هذا الجهد المشكور من جميع العاملين بالمدرسة.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم، الخطوات الصحيحة لرفع الأبحاث الإلكترونية على منصة ادمودو edmodo والتي تتمثل فيما يلي:





- اضغط على https://new.edmodo.com/

- تسجيل الدخول بالاسم وكلمة السر الخاصة بحساب الطالب

- وبعد الدخول على حساب الطالب سيجد الطالب أيقونة جديدة اسمها (المشروع البحثي لعام 2019 /2020)

وهنا مكتوب رسالة نصها (يتم تحميل الملف الخاص بالمشروع البحثي بصيغة PDFعلى أن يكون اسم الملف يحتوي على الكود التعرفي لأحد الطلاب المشاركين بالبحث + السنة الدراسية التي يدرس بها)

- سيضغط الطالب على كلمة افتح الموجودة بجوار هذه الأيقونة الجديدة

- سيجد الطالب تاريخ الاستحقاق (16 مايو 2020)

- قبل رفع البحث سيكون مكتوبا أمام الطالب (المشروع البحثي .. عملك لم ينجز بعد.. انقر أدناه لإضافة استجابة نصية أو إرفاق ملفات أو إسقاطها مباشرة)





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"لو كان الطالب يقوم بهذه العملية من خلال جهاز كمبيوتر فيمكنه إسقاط الملفات المطلوبة مباشرة بالماوس لتنتهي العملية بسهولة".



-على الطالب أن يضغط على أيقونة (ارفق) وسيجد رسالة تسأله هل الملفات موجودة على الحاسب أم على أي رابط على الإنترنت أم على حقيبة الظهر الموجودة على منصة إدمودو.





- لو ضغط الطالب على ملف من الحاسب، سيختار الطالب البحث المحفوظ على الحاسب بصيغة PDF، لتبدأ فورا عملية تحميل البحث على منصة إدمودو.



