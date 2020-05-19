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مرأة

في 6 ساعات.. تقنية فعالة تقضي على الدهون الموضعية

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:51 م
تقنية فعالة تقضي
تقنية فعالة تقضي على الدهون الموضعية
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آية التيجي
تتطور بشكل سريع عمليات تنسيق ونحت القوام، حيث أنه خلال السنوات الأخيرة أصبحت من أهم التدخلات الجراحية المعقدة للحصول على قوام متناسق وجسم رشيق، وبالأخص من لديهم دهون موضعية بشكل ملفت وملحوظ.

وقال الدكتور محمد عماد الدين استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، إلى أن عمليات تنسيق القوام تجرى باستخدام الليزر، والذي يساعد في إذابة الدهون وفك الأنسجة الداخلية للدهون المتراكمة.

وأضاف عماد الدين في منشور له عبر حسابه الرسمية على الفيس بوك،  ان عمليات نحت وتنسيق القوام تعمل على إذابة الدهون وتحفيز الكولاجين والمساعدة على شد الجلد، وهما يتلائمان حالات ترهل الجلد البسيط والشديد.

وتابع عماد الدين، ان عمليات تنسيق ونحت القوام تظهر نتائجها بعد 4 إلى 6 أسابيع؛ وسرعان ما تظهر النتائج المرجوة؛ حيث استطاعت هذه العمليات ان ترسم منحنيات الجسم وإبراز مواطن الجمال به، بالإضافة إلى انه يعالج حالات الترهل الشديد في التثدى و الذراعين.
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