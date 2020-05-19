في 6 ساعات.. تقنية فعالة تقضي على الدهون الموضعية

وأضاف عماد الدين في منشور له عبر حسابه الرسمية على الفيس بوك، ان عمليات نحت وتنسيق القوام تعمل على إذابة الدهون وتحفيز الكولاجين والمساعدة على شد الجلد، وهما يتلائمان حالات ترهل الجلد البسيط والشديد.

وتابع عماد الدين، ان عمليات تنسيق ونحت القوام تظهر نتائجها بعد 4 إلى 6 أسابيع؛ وسرعان ما تظهر النتائج المرجوة؛ حيث استطاعت هذه العمليات ان ترسم منحنيات الجسم وإبراز مواطن الجمال به، بالإضافة إلى انه يعالج حالات الترهل الشديد في التثدى و الذراعين.