أخبار الرياضة السعودية.. رسالة ميسي لـ تركي آل الشيخ.. حقيقة انتقال أحمد حسن كوكا للهلال

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية السعودية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي السعودي، وجاءت كالآتي:





كشف الجزائري هلال العربي سوداني، اليوم الثلاثاء، عن حقيقة انضمامه لصفوف نادي الهلال السعودي، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.









كشف مصدر رسمي داخل إدارة أبها السعودي، إذا كان النادي قد تلقى أي استفسارات أو عروض رسمية بشأن التونسي سعد بقير، صانع ألعاب الفريق.









أعلن نادي أبها السعودي، تعاقده مع عبدالله الشمري حارس مرمى فريق الكوكب، والنصر السابق، لمدة عامين، بداية من الموسم الجديد.









حظيت مباراة التحدي بين سعود السويلم رئيس نادي النصر السابق والمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه ومالك فريق الميريا الإسباني في البلايستيشن في التاسع والعشرين من رمضان، والتي سيذهب ربحها إلى منصة جود الإسكان باهتمام كبير على مستوى العالم سواء من نجوم الرياضة أو الفن كما أشعلت المباراة مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات مرحبة وأخرى ساخرة.









كشف تقرير صحفي اليوم، الثلاثاء، أن أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، قدمت إلى رابطة الدوري السعودي، التكلفة المالية التي تترتب عليها، في حال استئناف أو إلغاء مسابقة الموسم الجاري، والتي توقفت بقرار من وزارة الرياضة، للحد من تفشي فيروس كورونا.



