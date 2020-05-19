أحمد موسى: كلمة السيسي تحمل رسائل مهمة بشأن ليبيا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بخصوص ليبيا تحمل رسائل عدة، مشيرا إلى أن تركيا من خلال مليشيات سيطرت على قاعدة مهمة جدا وواحدة من أكبر القواعد في ليبيا.





وأضاف موسى، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، قائلا: إن هذه القاعدة ستكون أكبر قاعدة لتركيا خارج أراضيها، مشيرا إلى أن أردوغان مع الإرهابيين والسراج استولوا على هذه القاعدة.









وأكد مقدم برنامج "على مسئوليتي"، أن جماعة الإخوان طرف أساسي في هذا الأمر، لافتا إلى أن الرئيس السيسي عقد قمة مهمة مع مجموعات الاتصال حول ليبيا ومع عدد من الدول الأفريقية.









وأشار موسى، إلى أن السيسي تحدث مع القادة في هذا الأمر نظرا للأهمية البالغة، مؤكدا أن الوضع اليوم خطير وهو ترك سوريا وأصبح في ليبيا، وعلينا أن نكون يقظين لهذا الأمر.









وتابع أن الرئيس السيسي عقد اجتماعا أمس مع قادة الجيش وخرج ببيان هام، وأن مواجهة فيروس كورونا شيء مهم وفي نفس الوقت علينا أن ننظر جيدا لما يحدث في ليبيا.