الديهي عن وضع الحدود بسبب أحداث ليبيا: مصر لن تسمح بالمساس بأمنها القومي.. فيديو

علّق الاعلامي نشأت الديهي علي وجود منظمات غير شرعية في ليبيا ومعهم كمية كبيرة من الأسلحة والتي من شأنها تهديد الحياة بأكملها داخل ليبيا.





وأضاف نشأت الديهي خلال برنامجه بالورقة والقلم المذاع علي قناة ten، أن الوضع في ليبيا خطر ويؤرق الدولة المصرية وذلك بسبب العمق الاستراتيجي المباشر وهو "الأمن القومى المصرى".





وأوضح نشأت الديهي، أن الصحراء الغربية في مهب الكثير من الإرهابيين والدولة المصرية "القوية" لن تسمح بأن يحدث هذا.





وتابع: أن الجيش المصرى "الأقوى في المنطقة وفي الإقليم" لن يسمح ان يكون هناك عبث أو مساس بالأمن القومى المصرى.





واستكمل: أن مصر لم تطمع في ثروات أي دولة مهما كانت و دولة لا تحيد عن الحق و الحدود الغربية هي حدود مصر مع ليبيا .