ارتفاع مطلوبات الائتمان المحلي الحكومية لـ2.7 تريليون جنيه في فبراير الماضي

ارتفع صافي المطلوبات الحكومية ضمن الائتمان المحلي إلى 2.7 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي مقابل 2.66 تريليون جنيه يناير السابق بفارق40 مليار جنيه، ومقارنة بـ 2.65 تريليون جنيه في ديسمبر 2019 بفارق 50 مليار جنيه.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري وصول إجمالي الأوراق المالية ضمن المطلوبات الحكومية لـ 2.8 تريليون جنيه في فبراير السابق مقابل 2.78 تريليون جنيه في يناير 2020 ومقارنة بـ2.7 تريليون جنيه في ديسمبر 2019.
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ووصل حجم الإقراض والخصم لـ 600 مليار جنيه مقابل 594.5 مليار جنيه في يناير السابق ومقارنة بـ 674.401 مليار جنيه في ديسمبر 2019.
وبلغ إجمالي الودائع نحو 722.501 مليار جنيه في فبراير السابق مقابل 716.85 مليار جنيه في يناير 2020 ومقارنة بـ681.1 مليار جنيه في ديسمبر 2019.
ويبلغ إجمالي الإئتمان المحلي نحو 4.314 تريليون جنيه مقبل 4.11 تريليون جنيه في يناير 2020 ومقارنة بــ 4.11 تريليون جنيه في ديسمبر 2019.