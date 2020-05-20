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اقتصاد

تعرف على مزايا التوقيع الإلكتروني لشركة الوساطة المالية

الأربعاء 20/مايو/2020 - 12:48 ص
الرقابة المالية
الرقابة المالية
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علياء فوزى
استعرضت الهيئة العامة للرقابة المالية مزايا خدمة التوقيع الإلكترونى فى سوق رأسمال بالنسبة لشركات الوساطة فى الأوراق المالية ودورها فى تأمين التعاملات من خلال بنك المعرفة التى استحدثته مؤخرا لتقديم كافة المعلومات التي تهم المستثمر عن الأنشطة المالية غير المصرفية. 

وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية أن خدمة التوقيع الإلكترونى هي أداة رقمية تقترن بالمحرر الإلكتروني، ويكون لها طابع مميز يسمح بتحديد شخصية الموقع ويميزه عن غيره ويستخدم لإجراء أي عملية تتطلب إثبات شخصية المستخدم، والذي يستخدم في المعاملات المالية والتجارية والإدارية عبر الانترنت كما يستخدم في بعض الخدمات الحكومة الإلكترونية مثل: إمضاء الإقرارات الضريبية إلكترونيًا والمعاملات البنكية والتداولات في البورصة عبر الانترنت وغيره، بصورة مبسطة فهو لقوى من التوقيع بخط اليد بحيث يوفر حماية البيانات وعدم القدرة على إنكارها أو تزويرها. 

وبينت الهيئة أهم مزايا التوقيع الالكتروني و التى تضمنت الخصوصية حيث حماية البيانات ضد الاستخدام غير المشروع بما أن التوقيع الالكتروني محفوظ على بطاقة ذكية لا يغادرها أبدا ومحمى بكود سرى كما يتم تشفير البيانات أثناء إرسالها موقعة الكترونيًا بما لا يسمح لأي شخص لا يمتلك الصلاحيات بالتلاعب أو التغيير.

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تابعت "هناك أيضا عملية التحقق من هوية المستخدم أو التعرف على مصادر البيانات عن طريق شهادة التصديق الإلكتروني المصدرة من شركة مصر للمقاصة المرخص لها من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات".

وأوضحت أن حماية البيانات ضد التغيير تعد من اهم ايجابيات التوقيع الالكترونى وذلك باستخدام تقنية تشفير البيانات ومقارنة بصمة الرسالة المرسلة ببصمة الرسالة المستقبلة عدم قدرة الشخص الموقع الكترونيا على إنكار قيامه بهذا الفعل وكذلك عدم قدرة مستلم الرسالة على إنكار مصداقيتها في ظل وجود طرف ثالث "شركة مصر للمقاصة كجهة تصديق الكتروني مرخص لها من قبل الهيئة".

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