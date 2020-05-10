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اقتصاد

لجذب الاستثمارات.. الرقابة المالية تخفض مقابل الخدمات عن عمليات التداول بالبورصة

الأحد 10/مايو/2020 - 10:38 ص
رئيس هيئة الرقابة
رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران
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أ ش أ
كشف رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران عن موافقة مجلس إدارة الهيئة اليوم الأحد على خَفض مقابل الخدمات المستحق للهيئة عن عمليات تداول الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة المصرية لزيادة أحجام التداول بالبورصة، تزامنًا مع حزمة القرارات التي صدرت عن رئيس مجلس الوزراء في نهاية الأسبوع الماضي بناءً على مقترح من مجلس إدارة الهيئة لخفض تكلفة المعاملات بالبورصة المصرية لتصبح سوقًا أكثر تنافسية بين نظيراتها من أسواق المال الإقليمية والعالمية.

وقال عمران -في بيان اليوم- إن قرار المجلس رقم (77) لسنة 2020 خفض مقابل الخدمات المستحق للهيئة عن عمليات تداول الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة المصرية ليكون خمسة في المائة ألف وذلك من قيمة كل عملية وبحد أقصى قدره 250 جنيهًا، على أن تخفض هذه النسبة بواقع (50%) للسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى.


وأضاف رئيس الهيئة أن القرار يأتي حرصًا من الهيئة على تنمية سوق رأس المال والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات وتماشيًا مع حزمة قرارات رئيس مجلس الوزراء والتي خفضت تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق (البورصة المصرية - شركة المقاصة والإيداع والقيد المركزي - صندوق حماية المستمر) عن عمليات التداول بالبورصة المصرية بما يزيد عن 40% لتكلفة المعاملات التي تتم على الأوراق المالية، لتصبح السوق المصرية الأقل تكلفة في مقابل الخدمات عن عمليات التداول التي تتقاضاها الجهات المنظمة للسوق مقارنة بالأسواق المحيطة.
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