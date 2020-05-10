لجذب الاستثمارات.. الرقابة المالية تخفض مقابل الخدمات عن عمليات التداول بالبورصة

كشف رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران عن موافقة مجلس إدارة الهيئة اليوم الأحد على خَفض مقابل الخدمات المستحق للهيئة عن عمليات تداول الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة المصرية لزيادة أحجام التداول بالبورصة، تزامنًا مع حزمة القرارات التي صدرت عن رئيس مجلس الوزراء في نهاية الأسبوع الماضي بناءً على مقترح من مجلس إدارة الهيئة لخفض تكلفة المعاملات بالبورصة المصرية لتصبح سوقًا أكثر تنافسية بين نظيراتها من أسواق المال الإقليمية والعالمية.





وقال عمران -في بيان اليوم- إن قرار المجلس رقم (77) لسنة 2020 خفض مقابل الخدمات المستحق للهيئة عن عمليات تداول الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة المصرية ليكون خمسة في المائة ألف وذلك من قيمة كل عملية وبحد أقصى قدره 250 جنيهًا، على أن تخفض هذه النسبة بواقع (50%) للسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى.







