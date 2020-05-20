دعاء ليلة القدر لابي المتوفي يبدل قبره من حفرة نار إلى جنة

دعاء ليلة القدر لابي المتوفي يعد من أفضل البر للوالد، وأغلى ما يمكن إهداؤه للميت، حيث إن دعاء للميت عامة من الأمنيات العظيمة التي يرجوها الميت من أحبابه الأحياء ، فإذا كان دعاء للميت من شأنه تبديل قبره من حفرة من حفر النار إلى روضة من رياض الجنة، ويخفف عنه عذاب القبر، وبه يتجاوز الله تعالى عن سيئاته ويجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة، وفضائل أخرى ورحمات كثيرة تتنزل على المتوفي بسبب دعاء للميت، فما بالنا بإبن قرر ترديد دعاء ليلة القدر لابي المتوفي ، لا يمكن تصور ما قد يراه ذلك الاب المتوفي من النعيم في قبره، فالليلة فرصة للأموات كما هي للأحياء لا تعوض، حيث إنها ليلة السابع والعشرين من رمضان الأرجى أن تكون ليلة القدر، فلا تحرم أبيك المتوفي من هذا الفضل.
دعاء ليلة القدر لابي المتوفي
دعاء ليلة القدر لابي المتوفي هو خير ما تهديه لوالديك هذه الليلة والتي توافق 27 من رمضان، فهنيئًا لمن أبره أبناؤه فيها بترديد دعاء ليلة القدر لابي المتوفي ، ومن هذه الادعية ما يلي:
• اللهم في ليلة القدر اعفو عن ابي إنك عفو كريم جواد تحب العفو فاعفو عنه وعن أموات المسلمين يا ذو الجلال والإكرام.
• اللهم في ليلة القدر اجعل ابي المتوفي قبره خير مسكن تغفو به عينه حتي تقوم الساعة ياعظيم.
• اللهم في ليلة القدر اجعل الراحلين إليك في ظل ظليل و أجعل عن يمينهم وعن شمائلهم نورا حتى تبعثهم آمنين مطمئنين.
• اللهم في ليلة القدر ارحم أبي المتوفي واجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة.
• اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين.
• اللهم في ليلة القدر ارحم من ضمهم التراب واغفر لهم وتجاوز عنهم .
• اللهم اجعل قبر أبي روضة من رياض الجنة.
• اللهم أرحم من توسدت أجسادهم الأكفان وأجعل قبورهم خير مسكن تغفو به أعينهم حتى تقوم الساعة وارحمنا إذا صرنا إلى ماصاروا إليه.
• للذين سقطت أرواحهم من سجل الحياة لكم الحنين ودعوات السنين طبتم برياض الجنة و طاب بكم المقام.
• اللهم ارحم من بقت حياتهم تنبض في ذاكرتنا وخلت أماكنهم بيننا واختفت أصواتهم عن مسامعنا وأجعل لقاءنا الطويل الفردوس الأعلى في يوم الجمعة.
فضل الدعاء للميت
دعاء للميت أو ادعية المتوفي والدعاء عامة يعد من النعم التي أنعمها الله سبحانه وتعالى علينا، به نناجي ربنا عز وجل ونطلب منه أن يحقق لنا حاجاتنا، فعلى اختلاف الناس بأحوالهم وأساليبهم وطرقهم في التعبير عن حاجاتهم، إلا أنهم جميعًا يدعون الله ، و فضل الدعاء للميت يتحقق إذا دعا الإنسان بالرحمة والمغفرة للمتوفي ، حيث إنه بذلك لم ينطقع عمله في الدنيا، ويخفف الله عن الميت بقدر ما يدعو له الناس، وهذا ما يبين فضل الدعاء للميت .
دعاء للميت أو ادعية المتوفي هو أمر رباني ووصية نبوية، فقد قال الله تعالى: «وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ»، لأن دعاء للميت يخفف عنه في القبر ، وبه يستمر عمله في الدنيا كأنه لازال من الأحياءً ، فالمتوفي في قبره ينتظر دعاء للميت من أخيه أو أبيه أو صديقه فإن نال الدعوة يسعد بها وتكن له أحبُّ من الدنيا وما فيها، دعاء للميت ينفع الأموات بإجماع المسلمين، وهذا هو فضل الدعاء للميت وكذلك تُشرع الصدقة عن الميت، ويُشرع أداء العمرة والحج والصدقة عنه، فينتفع بذلك.