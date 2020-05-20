الأمن يضبط 9 أطنان سكر وأرز مجهولة المصدر في القاهرة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .





وتمكنت الحملات من ضبط المدير المسئول عن مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول بمحافظة القاهرة، لحيازته كمية قدرها (8,650 طن "أرز ابيض – سكر حر – مسلى) مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.







