AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الأمن يضبط 9 أطنان سكر وأرز مجهولة المصدر في القاهرة

الأربعاء 20/مايو/2020 - 07:02 ص
قوات الشرطة
قوات الشرطة
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .

وتمكنت الحملات من ضبط المدير المسئول عن مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول بمحافظة القاهرة، لحيازته كمية قدرها (8,650 طن "أرز ابيض – سكر حر – مسلى) مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.


وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى ، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شرطة التموين تحرر 1005 قضايا ضد مافيا الغش والاحتكار خلال 24 ساعة .. فيديو

مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق

ضبط 3 أطنان سكر قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

شاهد .. الداخلية تستهدف محتكري السلع الغذائية والفاسدة بالمحافظات

ضبط مالك شركة سلع غذائية لحجبه طن سكر و720 زجاجة زيت عن التداول في الأسواق بالجيزة

ضبط 36 طن سلع غذائية مجهولة المصدر بالقليوبية

ترشيحاتنا

هاني يونس: أمير كرارة حفر لنفسه مكانا ومكانة فى نفوس المجتمع المصري

دعاء ليلة القدر لابي المتوفي يبدل قبره من حفرة نار إلى جنة

صاحبة أجمل قدم.. فتاة تتلقى عروضاً للزواج بسبب أظافرها.. صور

أصل أنا غبي.. طارق علام ينشر فيديو لفنان قبل الشهرة

الدم بقى مية .. قصة اغتصاب وقتل هشام لابنة عمه الطفلة بالدقهلية

ليلة القدر .. 10 أمور تحدث لك فيها من الليل حتى طلوع الشمس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقشير وتبييض ونضارة .. 3 ماسكات لبشرتك بـ القهوة

تنشط كورونا وترفع الضغط.. أضرار كارثية لـ المسكنات .. شاهد

أبشر.. الأنفلونزا الشديدة تمنح جسمك حصانة ضد كورونا