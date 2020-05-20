محافظ مطروح: العيد الحقيقي هو القضاء على فيروس كورونا

قال اللواء خالد شعيب محافظ مرسي مطروح، إن معظم المواطنين ملتزمين بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بحظر التجوال وعدم التجمع فى المحافظة لعدم انتشار فيروس كورونا.





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وأضاف محافظ مرسي مطروح ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن الجميع يجب أن يجلس فى بيته، ونطالب الجميع بالاحساس بروح الأسرة فى البيت.





وأوضح محافظ مرسي مطروح ، أن ما سيتم فى الشواطئ سيكون مثل القرارات التى تمت فى عيد شم النسيم.





ولفت محافظ مرسي مطروح ، إلى أن العيد الحقيقي هو يوم القضاء على فيروس كورونا الذى يتسبب فى مشكلات كثيرة وأكد أن الأعداد المصابة بكورونا تظهر كل يوم من قبل وزارة الصحة.





وأشار محافظ مرسي مطروح ، إلى أن أى شخص يخالف القرارات الخاصة بمجلس الوزراء سيتم تطبيق القانون عليه.