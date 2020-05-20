AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

عمر علاء مبارك ينشر فيديو للرئيس الراحل في ذكرى الاحتفال بـ ليلة القدر

الأربعاء 20/مايو/2020 - 01:10 ص
الرئيس الراحل حسنى
الرئيس الراحل حسنى مبارك
Advertisements
محمد بدران

نشر عمر نجل علاء مبارك فيديو عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" بمناسبة الاحتفال "ليلة القدر".

وظهر فى الفيديو الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، أثناء إلقائه كلمة فى أحد احتفالات ليلة القدر".

وعلق عمر علاء مبارك على الفيديو قائلًا: "رمضان كريم" نال اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

اقرأ أيضاً:

بهذه الصورة عمر علاء مبارك يستعيد ذكرياته مع جده.. شاهد

وكان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قد وافته المنية عن عمر يناهز 91 عامًا، يوم ٢٥ فبراير الماضي. 

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية. 

كما نعت القيادة العامة للقوات المسلحة ابنا من أبنائها وقائدًا من قادة حرب أكتوبر المجيدة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسنى مبارك،وتقدمت لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء، داعية المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته.

View this post on Instagram

#رمضان #رمضان_كريم

A post shared by عمر علاء مبارك (@omaralaamubarak) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بهذه الصورة عمر علاء مبارك يستعيد ذكرياته مع جده.. شاهد

عمر علاء مبارك يشارك متابعيه بصورة عائلية.. ومتابعون: القائد

شاهد.. عمر علاء مبارك مع شقيقه وجده الرئيس الراحل: ادعوا لهما

علاء مبارك ينشر صورة الرئيس الراحل ونجله ويدعو لهما بالرحمة

ترشيحاتنا

موقع بريطاني: إثيوبيا تشعل التوترات الإقليمية بسبب سد النهضة

دعاء صلاة التهجد ليلة القدر 27 رمضان .. ردده وترقب معجزة

البرنس الحلقة 26 .. أحمد زاهر يتعرض لعملية نصب

نام لأطول فترة واحصل على مرتب خيالي.. تعرف على شروط التقديم للوظيفة

الصحة: تسجيل 720 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

العميد خالد المحجوب: لم يتم استخدام قاعدة الوطية الليبية منذ شهور .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحور يقوي المناعة .. بيض تركي وبطاطس بالخضرة مع السلطة اليونانية

كيا تنفى وقف ستينجر وتحدث موديل 2021 .. صور

هينيسي تحول شاحنة فورد رابتور إلى سيارة أكثر شراسة.. صور