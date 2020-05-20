عمر علاء مبارك ينشر فيديو للرئيس الراحل في ذكرى الاحتفال بـ ليلة القدر

نشر عمر نجل علاء مبارك فيديو عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" بمناسبة الاحتفال "ليلة القدر".

وظهر فى الفيديو الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، أثناء إلقائه كلمة فى أحد احتفالات ليلة القدر".



وعلق عمر علاء مبارك على الفيديو قائلًا: "رمضان كريم" نال اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

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وكان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قد وافته المنية عن عمر يناهز 91 عامًا، يوم ٢٥ فبراير الماضي.



ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.

