تعرف على مزايا المدارس المصرية اليابانية.. وخريطة كاملة بأماكنها في مصر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المدارس المصرية اليابانية تختلف عن غيرها من المدارس لأن بها عدة مميزات.





حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه من أبرز ما يميز المدارس المصرية اليابانية ما يلي :

- مناهج دراسية متطورة

- لغة اجنبية متميزة

- بناء شخصية

- تعليم متميز

- مدرسة تحقق السعادة

- معلم متميز ومدرب

- الفصول الدراسية واسعة

- كثافة قليلة

- خدمات و مرافق

- أنشطة فنية ورياضية متميزة





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وقالت وزارة التربية والتعليم : تسعى المدارس المصرية اليابانية إلى تطبيق النموذج الياباني من الأنشطة التعليمية “توكاتسو”، وتشير هذه الكلمة إلى مفهوم التنمية الشاملة للطفل من جميع الجوانب، والتي تركز على بناء شخصية الطفل المتمثلة في سلوكياته ومهاراته وقيمه واتجاهاته بنفس درجة الأهمية لتنمية معارفه ومعلوماته ومهاراته العقلية ، و من ثم خلق مواطن صالح متزن منتج يحترم نفسه والآخرين ويقوم بأدواره في المجتمع لما فيه صالحه الشخصي وصالح المجتمع ككل على حدٍ سواء، ويتحقق ذلك من خلال مجموعة من الأنشطة المرتبطة بالمهارات الحياتية التي تدرج في الممارسات اليومية داخل المدرسة.



