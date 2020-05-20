نائب محافظ الدقهلية: نتائج تحاليل العاملين في الديوان سلبية.. فيديو

كشف هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، أخر التطورات الصحية لـ محافظ الدقهلية بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا.





وقال هيثم الشيخ في مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن حالة المحافظ أيمن مختار مستقرة ويخضع للبروتوكول العلاجي لوزارة الصحة".





وأضاف هيثم الشيخ: "قمنا بأعمال تعقيم على مستوى الديوان العام للمحافظة بالتنسيق مع مديرية وزارة الصحة".





وتابع هيثم الشيخ: " فريق طب وقائي قام بفحص 100 من العاملين في الديوان العام وتم تحديد المخالطين للدكتور أيمن مختار وجميع العاملين في ديوان محافظة الدقهلية نتائج التحاليل سلبية".





وأكمل هيثم الشيخ: "ووزير التنمية المحلية اطمأن على تطورات الحالة الصحية للمحافظ".





وتابع هيثم الشيخ: "سيتم غلق إدارات لا تواصل مباشر فيها مع المواطنين وبعض الإدارات سيتم تسيير العمل فيها بأقل عدد ممكن من الموظفين".



