إياتا: توقعات بزيادة تذاكر الطيران بسبب سياسات التباعد على متن الطائرات

خلال خفض عامل الحمولة القصوى إلى 62%، وهذا أقل بكثير من متوسط مستوى عامل الحمولة في القطاع والبالغ 77%.. ومع عدد أقل من المقاعد المتوفرة. كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، إن مطالب اتخاذ تدابير التباعد الاجتماعي على متن الطائرات، سيكون لها تأثير كبير على اقتصاديات شركات الطيران بشكل أساسي من





وقال الاتحاد الدولي للنقل الجوي، إنه من المتوقع نتيجة لتلك التدابير أن ترتفع تكاليف المقعد بشكل حاد مقارنة بعام 2019، بما ينجم عنه ارتفاعًا كبيرًا بأسعار تذاكر الطيران ما بين 43% و54% حسب المنطقة وذلك فقط لتغطية هذه التكاليف.





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وأشار "إياتا"، إلى أن الزيادة المتوقعة في تذاكر شركات الطيران بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ستصل إلى 43% عن الأسعار الحالية، بينما متوقع أن تزيد تذاكر الطيران في أوروبا بنسبة 49%.



