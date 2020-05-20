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أخبار البلد

إياتا: توقعات بزيادة تذاكر الطيران بسبب سياسات التباعد على متن الطائرات

الأربعاء 20/مايو/2020 - 04:21 ص
قطاع الطيران
قطاع الطيران
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نورهان خفاجي
كشف الاتحاد  الدولي للنقل الجوي "إياتا"، إن مطالب اتخاذ تدابير التباعد الاجتماعي على متن الطائرات، سيكون لها تأثير كبير على اقتصاديات شركات الطيران بشكل أساسي من خلال خفض عامل الحمولة القصوى إلى 62%، وهذا أقل بكثير من متوسط مستوى عامل الحمولة في القطاع والبالغ 77%.. ومع عدد أقل من المقاعد المتوفرة.

وقال الاتحاد الدولي للنقل الجوي، إنه من المتوقع نتيجة لتلك التدابير أن ترتفع تكاليف المقعد بشكل حاد مقارنة بعام 2019، بما ينجم عنه ارتفاعًا كبيرًا بأسعار تذاكر الطيران ما بين 43% و54% حسب المنطقة وذلك فقط لتغطية هذه التكاليف.

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وأشار "إياتا"، إلى أن الزيادة المتوقعة في تذاكر شركات الطيران بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ستصل إلى 43% عن الأسعار الحالية، بينما متوقع أن تزيد تذاكر الطيران في أوروبا بنسبة 49%.

وأكد  الاتحاد الدولي للنقل الجوي، أن سلامة المسافرين وأطقم الطيران أولوية قصوى، وأن القطاع يعمل بشكل وثيق مع الحكومات لإعادة تشغيل الرحلات الجوية بشكل آمن، وفق تدابير وقائية لحماية جميع المتواجدين على متن الطائرات، حتى يمكن إعادة ثقة المسافرين بأمن وسلامة السفر الجوي مع الحفاظ على عودة الأسعار إلى ما كانت عليه سابقًا.
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