بعد وفاة 4 معلمين بسبب كورونا .. التعليم: سنكثف الإجراءات الاحترازية لمكافحة الفيروس

أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا رسميا نعت خلاله المعلمين الذين وافتهم المنية متأثرين بفيروس كورونا.





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وذكرت وزارة التربية والتعليم في بيانها أن هؤلاء المعلمين المتوفين هم:

- محمد أمين المدرس بمدرسة الجيزة الكهربية.

- حسني سيد حسن المدرس بمدرسة السلام الابتدائية ببولاق الدكرور.

- عبد اللطيف سعيد إمام بمدرسة الشهيد على نجم.

وحالة وفاة أخرى متأثرة بضغط الدم، وهي:

- إيمان الحسيني محمد بمدرسة الشهيد على نجم





وقال البيان : تتقدم وزارة التربية والتعليم بخالص العزاء لجموع المعلمين لوفاة أي معلم، أيًا كان سبب الوفاة، سواء علمنا أو لم نعلم بوفاته.



