بعد وفاة 4 معلمين بسبب كورونا .. التعليم: سنكثف الإجراءات الاحترازية لمكافحة الفيروس

أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا رسميا نعت خلاله المعلمين الذين وافتهم المنية متأثرين بفيروس كورونا.
وذكرت وزارة التربية والتعليم في بيانها أن هؤلاء المعلمين المتوفين هم:
- محمد أمين المدرس بمدرسة الجيزة الكهربية.
- حسني سيد حسن المدرس بمدرسة السلام الابتدائية ببولاق الدكرور.
- عبد اللطيف سعيد إمام بمدرسة الشهيد على نجم.
وحالة وفاة أخرى متأثرة بضغط الدم، وهي:
- إيمان الحسيني محمد بمدرسة الشهيد على نجم
وقال البيان : تتقدم وزارة التربية والتعليم بخالص العزاء لجموع المعلمين لوفاة أي معلم، أيًا كان سبب الوفاة، سواء علمنا أو لم نعلم بوفاته.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها ستتواصل مع اهل المتوفين لتقديم العزاء والمساعدة وستكثف من الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار الفيروس.