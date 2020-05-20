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أخبار البلد

لمواجهة كورونا .. رابطة العالم الإسلامي تقدم مليون ريال للصحة المصرية

الأربعاء 20/مايو/2020 - 02:06 ص
صدى البلد
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صدى البلد
قدمت رابطة العالم الاسلامي لوزارة الصحة والسكان المصرية، مليون ريال، في إطار المساندة الإنسانية التي تقدمها الرابطة لدعم المجتمعات الاسلامية وغيرها في إطار رسالتها البشرية.
 
وسلَّم مدير مكتب رابطة العالم الاسلامي بالقاهرة، الدفعة، الى وزارة الصحة والسكان المصرية؛ لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد- 19"، وبدورها قدمت وزارة الصحة الشكر لرابطة العالم الاسلامي على هذا الدعم.
 
ويشار إلى أن رابطة العالم الاسلامي تكفل ١٥ ألف يتيم على مستوى الجمهورية، عبر أكثر من 40 جمعية خيرية معتمدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد مدير مكتب رابطة العالم الإسلامي بالقاهرة، محمد فرغلي، أن توجيهات الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، الأمين العام للرابطة، دائما حافز لنا بعملنا بداخل جمهورية مصر العربية؛ مما جعل الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقلد الشيخ العيسى وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى لدوره التنويري والإنساني.
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