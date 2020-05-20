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فن

في ذكرى وفاتها.. سر إخفاء سناء يونس زواجها من محمود المليجي

الأربعاء 20/مايو/2020 - 05:40 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
يحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة الكوميدية سناء يونس، والتى تعد واحدة من أهم الفنانات فى مصر.

وقدّمت خلال مسيرتها عددًا من الأعمال المميزة، أبرزها "سك على بناتك، حمام الملاطيلى، جنون الشباب، إضراب الشحاتين، إوعى وشك، جواز بقرار جمهوري، حرب إيطاليا، هالة حبيبتي، العميل 1001 "، وغيرها من الأعمال.

وقد كانت في حياة الراحلة زيجة واحدة فقط، حيث تزوجت من الفنان محمود المليجى ، ولكنه اتفق معها على عدم إعلان الخبر حتى لا تغضب زوجته الأولى علوية جميل.

وبعد وفاته رفضت  اسعاد يونس أن تعلن عن هذا الزواج احترامًا لمشاعر الفنانة علوية جميل، كما رفضت الحصول على حقها فى الميراث منه حفاظًا أيضًا على العهد الذي أخذه على بعضهما بعدم إعلان زواجهما.

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