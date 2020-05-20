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منوعات

كلب ينهش رقبة صاحبه ويرديه قتيلا في المكسيك.. صور

الأربعاء 20/مايو/2020 - 06:20 ص
صدى البلد
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مريم صليب
فوجئت السيدة مانويل البالغة من العمر 47 عاما، ان الكلب الذي كان يربيه ابنها؛ هجم عليه في أثناء تواجدهما في المنزل بمفردهما، نهش رقبته وأنهى حياته . 

ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فالشاب البالغ من العمر 18 عاما، ويدعى "ميجويل" مكسيكي الجنسية لقي مصرعه على يد الكلب الذي كان يربيه في المنزل . 

وحسب التحقيقات ان الكلب كان من نوع "بيتبول" الشرس و لكن الشاب كان يروضه و كان يحبه ، و لكن ما لم يتوقعه الشاب ان ذلك الكلب قد ينقض عليه ذات يوم. 

شعرت الأم ببعض القلق اثناء اليوم على ابنها بعد أن اتصلت به عشرات المرات و هو لا يجيب ، بعد أن اتصل بها يخبرها أن سيقضي يومه في المنزل ولن يخرج . 

عادت الام من عملها في وقت لاحق و شاهدت آثار دماء على الأثاث في المنزل وكأنه آثار عراكا كبيرا، و صدمت عندما رأت ابنها جثة هامدة و الكلب نهش عنقه و قطع اوتار رقبته باسنانه . 

ووفقا لتقرير الطبيب؛ فإن الكلب على الأرجح كان مصابا بالسعار و هذا هو السبب الرئيسي الذي دفعه للقيام بذلك .
كلب ينهش رقبة صاحبه ويرديه قتيلا في المكسيك.. صور
كلب ينهش رقبة صاحبه ويرديه قتيلا في المكسيك.. صور
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