ضاحي خلفان يهاجم أردوغان: أتعجب ممن يرحبون بتدخله في الشأن العربي

نشر ضاحي خلفان تميم ، نائب رئيس الشرطة والأمن العام السابق في دبي، تغريدات جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".





وكتب "خلفان": "‏اليوم من يريد الخير للشعب الليبي عليه أن يبحث عن الحل السلمي.. الممثل في مغادرة المقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية".





وجاءت تغريدة أخرى: "‏اللهم احم ليبيا من شلل الدواعش الذين استقدمتهم تركيا".





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وغرّد أيضًا: "أستغرب ممن يرحب بأردوغان في التدخل بالشأن العربي.. ويرفض العرب.. ويدعي العروبة".





وأكد القائد العام السابق لشرطة دبي، أنه يمكن لأردوغان ان يبسط نفوذه على بلد كقطر لكن يستحيل ان يفرض نفوذه على شعب كالشعب الليبي. وقال: "أنا واثق أن ليبيا لن تكون مستعمرة تركية مثل قطر".





وقال "خلفان": الحل الصحيح مغادرة المليشيات الداعشية وبسط نفوذ الدولة الليبية على أراضيها وتطهير الدولة من الإرهابيين الذين لهم سجلات إرهاب.. ايعقل ان يستقدم حاكم جماعات إرهابية من دواعش لمحاربة أهله ..هذا هو خيار السراج..منطق عجيب.. لو كنت مكانه استقيل ولا اجلب دواعش في وطني.

اليوم من يريد الخير للشعب الليبي عليه أن يبحث عن الحل السلمي... الممثل في مغادرة المقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 20, 2020

اللهم احم ليبيا من شلل الدواعش الذين استقدمتهم تركيا — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 20, 2020