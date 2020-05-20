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أخبار العالم

ضاحي خلفان يهاجم أردوغان: أتعجب ممن يرحبون بتدخله في الشأن العربي

الأربعاء 20/مايو/2020 - 06:23 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام السابق في دبي، تغريدات جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر". 

وكتب "خلفان": "‏اليوم من يريد الخير للشعب الليبي عليه أن يبحث عن الحل السلمي.. الممثل في مغادرة المقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية".

وجاءت تغريدة أخرى: "‏اللهم احم ليبيا من شلل الدواعش الذين استقدمتهم تركيا".

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وغرّد أيضًا: "أستغرب ممن يرحب بأردوغان في التدخل بالشأن العربي.. ويرفض العرب.. ويدعي العروبة".

وأكد القائد العام السابق لشرطة دبي، أنه يمكن لأردوغان ان يبسط نفوذه على بلد كقطر لكن يستحيل ان يفرض نفوذه على شعب كالشعب الليبي. وقال: "أنا واثق أن ليبيا لن تكون مستعمرة تركية مثل قطر".

وقال "خلفان": الحل الصحيح مغادرة المليشيات الداعشية وبسط نفوذ الدولة الليبية على أراضيها وتطهير الدولة من الإرهابيين الذين لهم سجلات إرهاب.. ايعقل ان يستقدم حاكم جماعات إرهابية من دواعش لمحاربة أهله ..هذا هو خيار السراج..منطق عجيب.. لو كنت مكانه استقيل ولا اجلب دواعش في وطني.
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