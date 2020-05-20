شاهد.. نيسان GT-R بعد التعديل بلون جذاب

كشفت شركة Godzilla المخصصة فى تعديل السيارات، عن اخر تعديلاتها لسيارة نيسان وهى GT-R ، والتى حصلت على عدد كبير من التعديلات، بدءًا بتجهيزات Liberty Walk الضخمة، للتغييرات التي تم إجراؤها على محرّكها.





وقامت شركة التعديلات بتسمية السيارة نيسان المعدلة باسم GT-R Godzilla ، والتى تم تغطيتها بطبقة من فينيل الكروم الأخضر، مع تعديلات على تصميم خارجيتها بواسطة Fostla.





وقالت شركة التعديل Godzilla إنّه كان من الصعب تغطية كل السيارة GT-R Godzilla بمثل هذه الطبقة من الفينيل.





بالإضافة إلى مظهرها اللامع الجديد، هذه الـ GT-R نسمو تمّ تجهيزها بنظام عادم Akrapovic المصنوع من التيتانيوم، الذي يولّد صوتًا مدويًا، وبالرغم من عدم توافر فيديو لإثبات ذلك، إلا أنّه عند النظر إلى الصور نتأكّد من ذلك.





لم يتمّ عمل أيّ تعديلات أخرى على السيارة، ولكن كما ذكرنا فإنّها نيسمو، فيما يعني أنّها تأتي مجهزة بمحرّك مزدوج التوربو V8 سعة 3.8 لتر بقوّة 600 حصان وعزم دوران 481 رطل-قدم، فيما يمكّنها من التسارع من 0 إلى 62 ميل/سا في 2.7 ثانية.