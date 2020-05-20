مسلسل جمع سالم الحلقة 27.. القبض على سامح الصريطي

شهدت أحداث الحلقة الـ 27 من مسلسل جمع سالم معرفة كريمة "ريم البارودي" بالحقيقة أن والدها " سامح الصريطي" هو حارث البرقوقي وليس فوزي حرب بعد التحقيق معه بتهمة الاتجار في الآثار وتكشف أن مريم ويونس ويوسف أبناء عمها.

يشعر شريف " محمد علاء" بالقلق بسبب التحقيق مع فوزي حرب ويعرف من مريم " زينة" أن الأمر لا يخص والدته ناهد " سلوى خطاب".





وينصب يونس فخ لعمه فوزي حرب ويتفق معه أن يعطيه قطعة الآثار التي سرقها من منزله وبعض الأوراق التي تخصه مقابل أن يعيد له هو وأشقائه أرضهم وأموالهم وعند عملية الاستلام تلقى الشرطة القبض على فوزي حرب متلبس.





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يناقش مسلسل جمع سالم في إطار درامي قضية التبني والمشاكل داخل الأسرة المصرية، وذلك من خلال قصة دكتورة القلب مريم التي تواجه أمور شتى في حياتها العملية والشخصية، تضعها في مفترق الطرق.



