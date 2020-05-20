AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

فى 15 يوما .. سر ظهور ياسمين صبرى بفستان الزفاف مرتين

الأربعاء 20/مايو/2020 - 09:17 ص
ياسمين صبرى واحمد
ياسمين صبرى واحمد ابو هشيمة
Advertisements
أحمد إبراهيم
أثارت الفنانة ياسمين صبرى حالة من الجدل الواسع فى حلقتها أمس بمسلسل "فرصة ثانية" والذى تظهر فيها مرتدية فستان الزفاف لتتزوج من "زياد" والذي يقدم دوره أحمد مجدى.

وكان ذلك مجالا للمداعبة من جانب متابعى ياسمين صبرى حيث قالوا إنها تزوجت مرتين فى 15 يوما وذلك فى إشارة إلى زواجها فى الحقيقة من رجل الأعمال أحمد ابو هشيمة والذى أعلن عنه منذ أسبوعين تقريبا. 

اقرأ أيضا 

وظهرت ياسمين صبرى مرة أخرى مرتدية فستان الزفاف فى مشهد بمسلسلها الجديد "فرصة تانية" لتعلن زواجها من أحمد مجدى بعد معاناة طوال أحداث العمل. 

يذكر أن مسلسل "فرصة تانية" يقوم ببطولته ياسمين صبرى وأحمد مجدى وادوارد وسارة الشامى وتأليف محمد سيد بشير وإخراج مرقس عادل. 

وقد أثارت ياسمين صبرى منذ ايام قليلة حالة من الجدل الواسع بسبب تصريحاتها النارية عن رامز جلال بعد ان قام بحذف جانب كبير من كلامها عن أحمد أبو هشيمة فى برنامج "رامز مجنون رسمى". 

وأعلنت عن غضبها الشديد من رامز جلال كونه استخف بكلامها وحذف جانب كبير منه وابقى على كلمة واحدة "بيضحكنى".     
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ياسمين صبري تكشف عن السبب الحقيقى لارتباطها بأحمد أبو هشيمة

سيد الرجالة .. أول تعليق من ياسمين صبري على زواجها من أبوهشيمة

ياسمين صبري عن سبب زواجها من أبو هشيمة: بيضحكني.. وتتوسل باكية لرامز: أبوس إيدك هموت

هل تقاضت ياسمين صبرى 2 مليون دولار فى حلقة برنامج رامز مجنون رسمى.. تفاصيل

صورة جديدة لـ ياسمين صبري في طفولتها بفستان زفاف أبيض

بفستان زفاف.. شاهد ياسمين صبري في سن المراهقة.. والجمهور: فين الحسنة

ترشيحاتنا

الابتعاد عن طرابلس وإقامة منطقة عازلة.. أهم قرارات الجيش الليبي بعد الانسحاب من قاعدة الوطية

تقشير وتبييض ونضارة .. 3 ماسكات لبشرتك بـ القهوة

فدية الصيام .. مقدارها ووقت إخراجها وحكم إخراجها مالاً بدلاً من الإطعام

المسماري: البوارج والطائرات التركية تقصفنا يومياً.. وهذا سبب الانسحاب من الوطية

آخر ظهور لـ محمد رمضان رفقة أولاده عبر إنستجرام

فى ذكرى رحيل سناء يونس.. مأساة عاشتها فى أيامها الأخيرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غدة واحدة فقط.. أسباب غير متوقعة وراء تعرق الأطفال من الرأس فقط

من مطبخك.. 3 طرق طبيعية لـ تبييض الأسنان

بورشه تكشف رسميا عن 911 تارجا 4 وتارجا 4 اس موديل 2021.. صور