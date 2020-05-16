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فن

ياسمين صبري تثير الجدل.. الفنانة تستجم في شهر العسل.. وصورة البطاقة تكشف عمرها الحقيقى

السبت 16/مايو/2020 - 04:50 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
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سعيد فراج
ثارت حالة كبيرة من الجدل، حول الفنانة ياسمين صبري، في الفترة الأخيرة، بعد انتشار صورها في شهر العسل مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بالإضافة للعديد من الأخبار الأخرى، التي جعلتها محور اهتمام للكثيرين، وتصدرت بها التريند. 

ويرصد صدى البلد، في التقرير التالي أبرز الأخبار التي نشرت حول ياسمين صبري في الأيام الأخيرة. 

نشرت الفنانة ياسمين صبرى صورًا وفيديوهات عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام على خاصية الاستورى تظهر فيها تحضيرها لمائدة الحلويات الرمضانية. 

وأظهرت ياسمين صبرى خلال الفيديوهات عدد من الاصناف المختلفة للحلويات منها الكنافة والجلاش والبقلاوة.

حرصت الفنانة ياسمين صبرى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.

تداول عدد من جمهور ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورة بطاقة الفنانة ياسمين صبري، بشكل مكثف، وذلك كأول مرة يتم نشرها على السوشيال ميديا. 

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، مجموعة من الصور  للفنانة  ياسمين صبرى، مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، على الكورنيش فى مدينة إسكندرية.
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