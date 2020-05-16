ياسمين صبري تثير الجدل.. الفنانة تستجم في شهر العسل.. وصورة البطاقة تكشف عمرها الحقيقى

نشرت الفنانة ياسمين صبرى صورًا وفيديوهات عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام على خاصية الاستورى تظهر فيها تحضيرها لمائدة الحلويات الرمضانية.





وأظهرت ياسمين صبرى خلال الفيديوهات عدد من الاصناف المختلفة للحلويات منها الكنافة والجلاش والبقلاوة.



