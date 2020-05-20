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أخبار البلد

العصار يطمئن على صحة محافظ الدقهلية هاتفيا بعد إصابته بكورونا

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:30 ص
الدكتور محمد سعيد
الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي
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كريم الخطيب

أجري الدكتور  محمد سعيد العصار وزير الدولة  للإنتاج الحربي اتصالا هاتفيًا  مع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية للاطمئنان علي صحته بعد أن تم الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعرب العصار عن خالص تمنياته بسرعة الشفاء العاجل لمحافظ الدقهلية والعودة لممارسة عمله بصورة طبيعية بديوان عام المحافظة. 

وأوضح وزير الإنتاج الحربي ، أن هناك تعاونا قائما ومستمرا بين وزارة الإنتاج الحربي ومحافظة الدقهلية في العديد من المشروعات القومية التي  تهم  المواطن.

أشار العصار إلي  أنه قام باستقبال الدكتور أيمن مختار يوم الأحد ١٠ مايو بمقر الوزارة لمتابعة وبحث عدد من ملفات التعاون مع المحافظة.
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