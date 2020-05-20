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مرأة

احذريها.. أشهر مشكلات خبز الكحك والبسكويت وطرق حلها

الأربعاء 20/مايو/2020 - 11:46 ص
الكحك والبسكوت
الكحك والبسكوت
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نهى هجرس
يعد الدقيق من المكونات الأساسية فى تحضير المعجنات، والحلويات، ولذلك يجب أن يتم اختيار الدقيق بشكل جيد، لأن الدقيق السيئ يمكن أن يفسد الأكلة بشكل كامل.

ومن أشهر المشكلات التى يمكن أن تحدث عند وضع الدقيق السيئ فى الطعام هى:

طرد السمنة
عند استخدام دقيق غير جيد فى الطعام، وخلطه مع السمن يقوم الدقيق بطرد السمن وفصله بشكل غير جيد، حتى بعد خلطهم معًا بشكل مستمر، وفى هذا الوقت يجب وضع نوع آخر من الدقيق حتى تمسك العجينة ببعضها مرة أخرى.


العجين غير المتماسك
يقوم البعض بوضع كمية كبيرة من الدقيق فى وقت واحد مما يسبب فرولة العجينة، وذلك بسبب اختلاف أنواع الدقيق فتختلف معها الكمية الواجب وضعها، ويفضل وضع الدقيق بالتدريج حتى لا تزيد الكمية ويحدث فرولة للعجينة.

امتصاص السوائل
من أكثر المشكلات انتشارًا بسبب الدقيق الرديء هى امتصاص السوائل والسمن بشكل كبير، وذلك يؤدي إلى عدم الحصول على عجينة لينة، أو الحصول على عجينة غير جيدة لما يضاف لها شيء سوى المياه، لذلك يجب اختيار نوع جيد من الدقيق.


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