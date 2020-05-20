العمري: دور هشام فى الاختيار مهم جدًا لأنه كان من أقرب الشخصيات إلى المنسي

قال الفنان كريم العمرى ، بعد تألقة فى دور شخصية النقيب هشام بمسلسل الاختيار، إنه تم ترشيحة من خلال "خيرى سالم " المخرج المنفذ لمسلسل " الاختيار " .





وأضاف " العمرى" من خلال حواره الخاص ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، مع الإعلامية " خلود زهران"، أن شروط اختيار الممثلين فى المسلسل لا يعتمد فقط على الأداء التمثيلى وإنما يعتمد أيضًا على شكل الشخصية المقربة الى الدور المطلوب.





وأشار كريم العمري، إلى أنه كان يسمع عن بطولات وإنجازات النقيب هشام ، منوها إلى أنه كان يتمنى مقابلة على الحقيقة بالفعل.





وتابع أن دور هشام فى مسلسل الاختيار مهم جدًا لأنه كان يعد من أقرب الشخصيات إلى " المنسى " ، ويعتبر من أكثر الضباط الذين قاموا بخدمة سيناء ، ومن أكثر الأبطال الذين لهم أمجاد على هذه الأرض .



