استشاري سمنة يوضح التغذية السليمة في عيد الفطر.. ويحذر من زيادة الوزن

حذر الدكتور هانى جبران استشارى السمنة، من الإفراط في تناول الكعك والبسكويت خلال أيام العيد ، لافتا إلي ضرورة تناول القليل فقط وشراء كميات قليلة.





وأضاف الدكتور هاني جبران خلال حواره لـ برنامج "صباح الخير يا مصر" الذي يذاع علي القناة الأولى، أنه من الضروري بعد تناول حلويات عيد الفطر القيام ببعض الرياضة، أو أداء صلاة التروايح.





وأشار استشاري السمنة إلى أن السمنة تعد مرض من الضغط والسكر، ولابد من معالجته، وليس فقط الاتجاه لمنع الأكل، لأنه مفهوم خاطئ.





وأوضح جبران أنه من الأفضل تناول الحلويات بعد صلاة التراويح، وذلك بعد أن يكون الفرد قد قام ببعض النشاط والحركة، لتجنب الإصابة بالسمنة .





وتابع: أنه من الأفضل الاتجاه إلى العصائر الطبيعية ، أو استخدام سكر الدايت ، مما سيساعد بشكل كبير على تقليل الأصابة بالسمنة.



