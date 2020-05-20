كاراجر الثاني وجيرارد الثالث.. تعرف على أكثر 10 لاعبين مشاركة مع ليفربول في التاريخ

ويعد إيان كالاجان الأكثر مشاركة بـ 857 مباراة مع ليفربول، ويليه جيمي كاراجر بـ 737 مباراة، ثم ستيفين جيرارد بـ 710 مباريات.
إيان كالاجان - 857 مباراة
حقق كالاحان رقمه على مدار 18 عامًا بين عامي 1960 و1978، بدأ مسيرته مع ليفربول وهو في القسم الثاني قبل أن يغادر بعد أن ساهم في فوز الفريق بكأس أوروبا.
على مدار مسيرته سجل 68 هدفًا وفاز بأول لقب لكأس إنجلترا حققه الفريق عام 1965 وخمسة ألقاب دوري ولقب كأس العالم مع إنجلترا.
رقمه ربما لن يتحطم.
جيمي كاراجر - 737 مباراة
ثاني لاعب في تاريخ ليفربول يتجاوز الـ700 مباراة، خاض ما يزيد على 50 مباراة في موسم واحد 9 مرات. يحمل الرقم القياسي في الظهور الأوروبي مع الفريق برصيد 150 مباراة، كما توج بلقبي كأس الاتحاد الأوروبي ودوري الأبطال.
ستيفين جيرارد - 710 مباريات
الوحيد الذي يحتل موقعه في الخمسة الأوائل عبر تاريخ النادي على صعيدي الأكثر مشاركة والأكثر تسجيلًا للأهداف.
قائد الريدز لعشر سنوات من أصل 17 قضاها مع الفريق، ورفع كأس دوري الأبطال وكأس إنجلترا وكأس الدوري كقائد للفريق.
راي كليمنسي، وإيملين هيوز - 665 مباراة
قام بيل شانكلي بضم الثنائي عام 1967، ليحقق اللاعبان أرقامًا غير مسبوقة محليًا وأوروبيًا على مدار عقد.
بينما كان الثنائي في الفريق سويًا، حصد الريدز 4 ألقاب دوري وكأسيين أوروبيين و2 كأس اتحاد أوروبي وكأس إنجلترا.
إيان راش - 660 مباراة
لم يلعب أي مهاجم في تاريخ ليفربول مباريات أكثر من راش، لا يمكن لأحد أن يعادل رقمه برصيد 346 هدفًا في جميع المسابقات.
أمضى الويلزي 16 عامًا مع الريدز. 10% من إجمالي ظهوره تحققت حينما ظهر راش 65 مرة في موسم توجه خلاله الريدز بكأس الدوري وكأس أوروبا (1983/1984).
فيل نيل - 650 مباراة
تزامنت سنوات فيل الـ11 مع فترة نجاح مستدامة بما في ذلك 8 ألقاب دري و4 كؤوس أوروبية. غاب عن مباراة واحدة فقط في 10 مواسم بين 1975 و1985.
سجل الظهير 59 هدفًا بينهم 38 من ركلات جزاء بما في ذلك نهائيات كأس أوروبا عامي 1977 و1984.
تومي سميث - 638
عقب أول ظهور له مع ليفربول عام 1963، ظل تومي يشارك لما يزيد عن 40 مرة لأكثر من 11 موسمًا على التوالي بين عامي 1964 و1975.
كانت المساهمة في رفع أول كأس أوروبا هي أبرز لقطاته. صاحب الـ48 هدفًا فاز بأربعة القاب دوري وكأس أوروبي، وكان قائدًا للفريق لمدة 3 سنوات.
بروس جروبيلار - 628 مباراة
هو واحد من أعظم حراس المرمى في تاريخ النادي طيلة 13 موسمًا. انضم للريدز في مارس 1981 ولعب أكثر من 60 مباراة في كل سنة من الخمس الأولى مع الفريق.
فاز مع ليفربول بست بطولات دوري وكأس أوروبا و3 كؤوس و3 كؤوس دوري.
آلان هانسين - 620 مباراة
كسر هانسن حاجز الـ600 مباراة خلال موسم 1989-1990. كان قلب الدفاع قويًا وساهم بصلابته في فوز الريدز بثمانية ألقاب دوري و3 كؤوس أوروبية وكأس اتحاد إنجليزي و3 كؤوس دوري.
كان قائد الفريق حينما حصل ليفربول على الثنائية في موسم 1985-1986.