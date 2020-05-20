كاراجر الثاني وجيرارد الثالث.. تعرف على أكثر 10 لاعبين مشاركة مع ليفربول في التاريخ

ويعد إيان كالاجان الأكثر مشاركة بـ 857 مباراة مع ليفربول، ويليه جيمي كاراجر بـ 737 مباراة، ثم ستيفين جيرارد بـ 710 مباريات.

وجاء تقرير أكثر 10 لاعبين مشاركة مع ليفربول كالتالي:

إيان كالاجان - 857 مباراة



حقق كالاحان رقمه على مدار 18 عامًا بين عامي 1960 و1978، بدأ مسيرته مع ليفربول وهو في القسم الثاني قبل أن يغادر بعد أن ساهم في فوز الفريق بكأس أوروبا.

على مدار مسيرته سجل 68 هدفًا وفاز بأول لقب لكأس إنجلترا حققه الفريق عام 1965 وخمسة ألقاب دوري ولقب كأس العالم مع إنجلترا.

رقمه ربما لن يتحطم.

جيمي كاراجر - 737 مباراة



ثاني لاعب في تاريخ ليفربول يتجاوز الـ700 مباراة، خاض ما يزيد على 50 مباراة في موسم واحد 9 مرات. يحمل الرقم القياسي في الظهور الأوروبي مع الفريق برصيد 150 مباراة، كما توج بلقبي كأس الاتحاد الأوروبي ودوري الأبطال.

ستيفين جيرارد - 710 مباريات

الوحيد الذي يحتل موقعه في الخمسة الأوائل عبر تاريخ النادي على صعيدي الأكثر مشاركة والأكثر تسجيلًا للأهداف.

قائد الريدز لعشر سنوات من أصل 17 قضاها مع الفريق، ورفع كأس دوري الأبطال وكأس إنجلترا وكأس الدوري كقائد للفريق.

راي كليمنسي، وإيملين هيوز - 665 مباراة

قام بيل شانكلي بضم الثنائي عام 1967، ليحقق اللاعبان أرقامًا غير مسبوقة محليًا وأوروبيًا على مدار عقد.

بينما كان الثنائي في الفريق سويًا، حصد الريدز 4 ألقاب دوري وكأسيين أوروبيين و2 كأس اتحاد أوروبي وكأس إنجلترا.

إيان راش - 660 مباراة

لم يلعب أي مهاجم في تاريخ ليفربول مباريات أكثر من راش، لا يمكن لأحد أن يعادل رقمه برصيد 346 هدفًا في جميع المسابقات.

أمضى الويلزي 16 عامًا مع الريدز. 10% من إجمالي ظهوره تحققت حينما ظهر راش 65 مرة في موسم توجه خلاله الريدز بكأس الدوري وكأس أوروبا (1983/1984).