بعد تكدس أقسام العزل.. تجهيز نزل شباب المعتمدية لاستقبال مصابي كورونا

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، تعليماته للدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، بضرورة التنسيق الكامل مع اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة بسرعة تجهيز نزل الشباب بقرية "المعتمدية" استعدادًا لاستقبال كافة حالات المصابة بعدوي "كورونا "، بعد تكدس أقسام العزل بمستشفيات الصدر والمحلة العام.





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وباشر وكيل وزارة الصحة دوره في تنفيذ جميع الإجراءات الإدارية من خلال إجراء جولة ميدانية بتكليفه والدكتور السيد قاعود، مدير إدارة صحة ثان المحلة، بالتعاون مع الدكتور جمال شادي، مدير مستشفى المحلة العام استعدادا لاستقبال فيروس مصابي فيروس كورونا المستجد.





كما أعطى وكيل الصحة تعليماته بأهمية توفير كافة الماسكات الطبية والمستلزمات العلاجية للمرضي المصابين وطواقم وأعضاء الجيش الأبيض باقسام العزل بمستشفي كفرالزيات والمدينة الجامعية بسبرباي .





وأشار وكيل الصحة إلي استمرار رفع درجة التأهب والاستعداد القصوي على مستوي المستشفيات العامة حفاظا على أرواح وحياة المواطنين المشتبه في إصابتهم، وتحويلهم الى مستشفيات العزل لإجراء كافة الفحوصات والتحاليل والمسحات، للتأكد من سلبية أو إيجابية إصابتهم.





وشدد وكيل الصحة فى تعليماته على ضرورة التزام كافة المرضي والطواقم الطبية المكلفة برعايتهم بتطبيق ساعات العزل الكاملة لمدة أسبوعين.