بنك مصر يحصد جائزتين في مجال الصيرفة الإسلامية

نجح بنك مصر مؤخرًا في الحصول على جائزتين في مجال الصيرفة الإسلامية، الجائزة الأولى " افضل بنك للمعاملات المصرفية الإسلامية للشركات – مصر 2020 من جلوبال بانكينج اند فايناناس ريفيو" ، والجائزة الثانية " جائزة عملية العام في إفريقيا للتمويل الإسلامي لعام 2020 من مجلة ذا بانكر "فاينانشال تايمز العالمية" وذلك عن مشاركته في تمويل شركة البحر المتوسط للغزل والنسيج.





وبحسب بيان، الأربعاء، بلغ حجم التمويل 34.2 مليون دولار امريكى ، وقد تم منح التسهيل بغرض إعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية لشركة البحر المتوسط للغزل والنسيج مما يسمح للشركة بالنمو بالشكل الصحيح، ومن الجدير بالذكر انه قد تم تمويل هذه الصفقة عن طريق البيع وإعادة التأجير لأصول الشركة ، هذا ويتم الحصول على تلك الجوائز وفقًا لعدد من المعايير الفنية التي يتم من خلالها تحليل نتائج البنك في كل مجال لمعرفة البنك الفائز في كل تصنيف على حدا، حيث تعد هاتان الجائزتان شهادة ثقة لأحسن أداء ونموذج عمل حيث تقوم مجلتى ذا بانكر و جلوبال بانكينج اند فايناناس ريفيو ، بانتقاء أفضل المؤسسات بموجب تقييم نخبة من الخبراء في المجالات المختلفة.





جدير بالذكر أن لبنك مصر السبق في مجال الصيرفة الاسلامية؛ لكونه أول بنك من بنوك القطاع العام ينشئ فروعًا خاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية (كنانة)، والتي بلغ عددها 44 فرعًا منتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وقد ارتفع حجم المحفظة الائتمانية بقطاع الصيرفة الإسلامية إلى 8.7 مليار جنيه في 6/2019 في مجال التسهيلات المشتركة وائتمان الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتجزئة المصرفية تركز اغلبها في قطاعات التشييد والبناء وشبكات الصرف الصحي وصناعة وتجارة الأغذية والمشروبات والتنمية العقارية والوساطة المالية والتأمين .





وحصد بنك مصر العديد من الجوائز بمختلف قطاعات الأعمال عن الفترة السابقة، ففي مجال الصيرفة الإسلامية نجح بنك مصر في الحصول على العديد من الجوائز منها؛ "جائزة أفضل بنك للمعاملات المصرفية الإسلامية -مصر 2019" من مجلة إنترناشيونال بيزنس، بالإضافة إلى جائزة أفضل بنك للمعاملات المصرفية الإسلامية -مصر لعامي 2018 و2019 من مجلة جلوبال بيزنس أوت لوك البريطانية وجائزة أفضل بنك للمعاملات المصرفية الإسلامية -مصر لعامي 2018 و2019 من مجلة إنترناشيونال فاينانس، كما حصل البنك على أفضل بنك للمعاملات المصرفية الإسلامية -مصر 2019" من مجلة جلوبال بانكينج اند فاينانس ريفيو.



