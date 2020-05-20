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فن

مصطفى خاطر يتحدى على ربيع رغم خوفه من الحيوانات

الأربعاء 20/مايو/2020 - 01:45 م
مصطفي خاطر و علي
مصطفي خاطر و علي ربيع
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مريم عزت
نشر الفنان مصطفى خاطر عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام"، مشهدا من مسلسل "عمر و دياب"، مع الفنان على ربيع.


وعلق مصطفى خاطر على الفيديو قائلا: "المشهد ده جريت ورا على بالأرنب وهو ما يعرفش وعنده فوبيا من الحيوانات".


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نال الفيديو إعجاب الكثير من متابعيه وجاءت بعض التعليقات كالآتى: "أحلى مشهد فى الحلقة كلها، حلوين اوى مع بعض، إن شاء الله تبقوا كل سنة فى رمضان، إنت بجد فنان محترم ودمك خفيف وانا بحبك اوى".


مسلسل "عمر ودياب" بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.

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