محمد أبو سعدة: عودة ميدان التحرير إلى كلاسيكيات القرن الماضي

قال المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهازي القومي للتنسيق الحضاري: "في مشهد بديع يأخذك إلى أوائل القرن الماضي في كلاسيكياته ورقيه وتحضره، تم تطوير واجهات المباني التراثية ذات القيمة المتميزة والمطلة على ميدان التحرير بدءًا من إزالة المخالفات التي تشوه الواجهات، وإعادة طلاء الواجهات بألوان ترابية، إضافة لترميم كافة الزخارف المتهالكة والمفقودة على مر الزمان، إلى جانب ذلك فقد تم التفاوض مع أصحاب المحال التجارية لتغيير لافتات محالهم التجارية بميدان التحرير وإزالة المخالف منها إلى يافطات تتماشى مع صبغة الميدان في قلب منطقة تراثية مسجلة".

وأضاف أبوسعدة: "ضمن مخطط مشروع تطوير ميدان التحرير الذي شارك الجهاز في الإشراف على تنفيذه ونفذته محافظة القاهرة ووزارة الإسكان، كما تم إزالة كافة التشوهات البصرية والإعلانات من أعلى العقارات التراثية المطلة على ميدان التحرير وفقًا لاشتراطات للتعامل معها، وهو ما تم تطبيقه بالعقارات ذات الطراز المعماري المتميز المطلة على ميدان التحرير في خطة التطوير، وتم إضافة عناصر إضاءة لهذه المباني بعد ترميمها ليتزين بها الميدان بعد تطويره بشكل متناغم مع إضاءة المتحف المصري بالميدان وكذلك مجمع التحرير والتي قامت بتنفيذها شركة الصوت والضوء" .

ولفت أبوسعدة إلى أنه تم التعامل مع الفراغات العامّة بالميدان بإعادة صياغتها وتحسين الصورة البصرية بها وإعادة تنسيق الموقع العام ورفع كفاءة المسطحات الخضراء وإضافة أشجار الزيتون والنخيل لها، وكذلك إضافة أماكن الجلوس وتنسيق كافة الفراغات المحيطة بقلب الميدان ووضع تصميمها المهندس المعماري شهاب مظهر لتتماشى مع المسلة الفرعونية والكباش الأربعة التي نفذت تحت إشراف وزارة السياحة والآثار.

وأكد على أن هذا المشروع يبرز تكاتف أجهزة الدولة وتوحيد جهودها في تطوير الميدان أعاد لنا باريس الشرقـ وأصبح ميدان التحرير في رونقه التراثي يضاهي أشهر ميادين العالم، وهو ما يليق بميدان له أهمية وشهد العديد من الأحداث التي تخلد بذاكرة المصريين منذ نشأته وحتى يومنا هذا.

وأضاف رئيس الجهاز أن مخطط تطوير ميدان التحرير هو ضمن مخطط أكبر وهو تطوير القاهرة الخديوية لعودة القاهرة التراثية بعد نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ومن ثم تحويل قلب المدينة إلى متحف عمراني مفتوح تعج منه روائع التراث الحضاري، ويفتخر به أبنائنا ويعظم في نفوسهم أثر الجمال ويعزز انتمائهم لوطنهم.