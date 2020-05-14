محمد أبو سعدة: عاش هنا يخلد أمجاد شهداءنا أبطال الجيش والشرطة.. فيديو

قال الدكتور محمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضارى، إن مشروع "عاش هنا" يخلد الأماكن الأثرية التى عاش فيها شهداؤنا من الجيش والشرطة، خاصة أن الأماكن التى مروا بها تعد فخرا لأى مواطن مصرى أن يراها.





وأضاف محمد أبو سعدة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" مع الإعلامية خلود زهران والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن جميع هذه الأماكن التى شهدت تواجد شهداء الجيش والشرطة متاحة على صفحة مشروع "عاش هنا" عن طريق الدخول فقط لقاعدة بيانات كبيرة عن طريق الهاتف المحمول ومتاحة عبر مركز معلومات واتخاذ القرار.





ولفت رئيس جهاز التنسيق الحضاري إلى أن مشروع "عاش هنا" التابع لوزارة الثقافة بدأ منذ حوالى عام ونصف العام، حيث قامت الفكرة على المؤثرين بأماكن مختلفة، أدباء ومثقفين وشخصيات عامة.





وأوضح أبو سعدة أن مشروع "عاش هنا" بتخليده أبطال الجيش والشرطة يعد جزءا من ذاكرة الوطن وتكريم كبير للشهداء والتعرف على بطولاته وتضحياته.





وأشار إلى أن مشروع "عاش هنا" يتم بالتعاون مع وزارة الثقافة ممثلة فى المركز القومى للتنسيق الحضارى، ومركز معلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.