لتنفيذ قرار الوزراء.. شاكر يستقبل وزير السياحة لتأجيل المديونيات لدى الكهرباء





وتناول اللقاء بحث آلية تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بتأجيل سداد المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء للمنشآت السياحية والفندقية على خلفية أزمة كورونا، على أن يبدأ السداد اعتبارا من أكتوبر ٢٠٢٠.





كان مجلس الوزراء، قرر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تأجيل تحصيل رسوم استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية وشركات الطيران الخاصة لمدة 6 أشهر، على أن يبدأ السداد اعتبارًا من أكتوبر 2020





وجاء قرار مجلس الوزراء بعد أيام من إعلان البنك المركزي عن السماح للبنوك بمنح الفنادق والمنشآت والشركات السياحية، قروضًا ميسرة بأجل عامين مع فترة سماح لا تزيد عن 6 أشهر بسعر فائدة متناقصة 8%، لسداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة.

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بحضور أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر و أحمد الوصيف رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.