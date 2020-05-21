دعاء اليوم الثامن والعشرين من رمضان

أدعية شهر رمضان دائمًا يحتاجها جميع المسلمين حول العالم للتقرّب إلى الله والمجيب لدعواتهم إذا أخلص العبد نيته أمام الله، فجميع الأدعية لها قيمتها الروحية وحقيقتها المعنوية، فهي المنجية من هلاك يوم القيامة، وهي التي تجلب الرزق وتبعد عنك شر الدنيا، ودائمًا تحفزك بالقيام بأعمال الخير، وهي التي تبعد عنك الوسواس، فضائل لا حصر منها، فاغتنمها في رمضان.





دعاء اليوم الثامن والعشرين من رمضان " اللَّهُمَّ غَشِّنِي فِيهِ بِالرَّحْمَةِ وَ التَّوْفِيقِ وَ الْعِصْمَةِ، وَ طَهِّرْ قَلْبِي مِنْ عَائِبَاتِ التُّهَمَةِ، يَا رَءُوفًا بِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ".







دعاء اليوم الثامن والعشرين من رمضان

اللهم اجعل شهر رمضان بداية ربح لطاعتنا واجعله زيادةً لنا في مودتنا وروضةً مرادنا وبُغيتنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك محمد، صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد، صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تجعل في قلوبنا بغضًا لأحد واجعلنا من السابقين في الصلاة برحمتك يا حنان يا منان يا ذا الفضل والإحسان. اللهم إني أعوذ بك من سوء التوفيق ومن حياة الضيق ومن مخالفة الطريق ومن الحُمى والحريق ومن قلة المُعين والصديق ومن هجر الحميم والرفيق. اللهم اصرف عنا الكروب، وانصرنا نصر الكرام بفضلك يا ذا الفضل والإنعام. يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني اسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك. اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم اقض عنا الدين واغننا من الفقر. اللّهم ربّ السموات السّبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا وربّ كل شيءٍ فالق الحَبّ والنّوى ومنزّل التّوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شرّ كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهمّ أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظّاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدَّين واغننا من الفقر.

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دعاء اليوم الثامن والعشرين من رمضان