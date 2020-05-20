عقد الزواج على امرأة متزوجة بآخر.. النقض توضح









جاء في حيثيات الحكم أنه لما كان المستفاد من كتب الحنفية أن أرجح الأقوال في عقد الزواج على أمرأة متزوجة بأخر ، أنه عقد باطل لا أثر له و لا يثبت النسب ، و تجب فيه الحيلولة بين الرجل و المرأة و عدم تمكينها من الدخول.





العقد ولا يرفع عنه البطلان و لا يثبت به النسب ، و يجب التفريق بينهما جبرًا أن لم يتفرقا إختيارًا. فإذا ما إرتكب المعصية و وقع الدخول بالمرأة فلا يؤثر هذا الدخول علىولا يرفع عنه البطلان و لا يثبت به النسب ، و يجب التفريق بينهما جبرًا أن لم يتفرقا إختيارًا.







