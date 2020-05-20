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الصحة السعودية: كلما كان هناك ملامسة للوجه كلما زادت فرص انتقال كورونا.. فيديو

الأربعاء 20/مايو/2020 - 04:30 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
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ريهام فيكتور
قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد عبد العالي ، إن التقصى الوبائى هو من يساهم فى معرفة وجود فيروس كورونا وكيفية نقله من شخص لآخر وليس الفحص المخبرى .

وأضاف "عبد العالي" من خلال حواره فى مؤتمر اليوم المذاع على فضائية " اكسترا نيوز " ، ان عوامل  انتقال الفيروس من شخص الى اخر يعتمد على عدة امور قربهم من بعض  او وجود تلامس بين الاشخاص مثل المصاحبة بينهم وبين بعض .

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، إلى أنه كلما كان هناك ملامسة واقتراب لمدة طويلة وتلامس الايدى بالوجه كلما زادت فرص الانتقال.

وتابع  المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، أن الاطفال مثل الكبار لو كانوا  يمتلكون الفيروس يمكن  نقله بسهولة وبسرعة ،  مشيرا الى ان الاطفال لا يستوعبون الالتزام بالاجراءات الاحترازية بسهولة مثل الكبار .

واكد  المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، أن انتقال الفيروس يمكن ان يكون اعلى عند التعامل مع الاطفال اذ كنا بقربهم لمدة طويلة دون اتخاذاجراءات الاحترازية .
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