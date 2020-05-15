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الصحة السعودية: يجب أن يكون هناك تكاتف من البشرية للقضاء على كورونا.. فيديو

الجمعة 15/مايو/2020 - 03:41 م
المتحدث باسم وزارة
المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العال
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محمود محسن
كشف المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، أن فيروس كورونا لا يزال حديثا مؤكدا أنه من المبكر وضع الخطوات التهوينية للتعامل معه ويجب أن يتم التعامل معه بحذر.

وأضاف العالي خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة الصحة السعودية أنه لا بد من استمرار الجهود المكثفة الدولية على الدول والقيادات مشيرا إلى انه يجب أن يكون هناك تكاتف من البشرية للقضاء على هذا الفيروس. 

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وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية أن سبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا لدى النساء والأطفال خاصة في الآونة الأخيرة، هو حضور التجمعات، محذرا منها بشكل كبير.

وأشار  الدكتور محمد العبد العالي  إن المناسبات أدت إلى زيادة الإصابات بفيروس كورونا في السعودية، حيث ارتفع عدد الإصابات بين النساء بنسبة 100 % وبين الأطفال بنسبة 125 %. 

وفال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية  إن 25 % من الإصابات الجديدة لإناث و75 % لذكور، ومن بين المصابين الجدد 11% أطفال، و86 % بالغين، و3 % كبار في السن. 


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