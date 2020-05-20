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محافظات

لأول مرة في مصر.. ولادة طفل بعضوين ذكريين وبدون فتحة شرج بأسيوط

الأربعاء 20/مايو/2020 - 06:05 م
طفل في غرفة العمليات
طفل في غرفة العمليات - أرشيفية
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إيهاب عمر

حالة نادرة الحدوث لم تشهدها مصر علي الإطلاق وتعد رقم 20 عالميا وهي ولادة طفل بعضوين ذكريين وخصيتين مكتملتي النمو حيث شهد مستشفي صحة المرأة الجامعي بأسيوط ولادة أغرب حالات العيوب الخلقية بعد أن تبين أن الطفل يمتلك عضوين ذكريين في ذات المكان ولا يمتلك فتحة شرج .

 

وقال الدكتور أحمد كمال حسب النبي مدرس جراحات المسالك البولية و التناسلية أننا فوجئنا عقب ولادة الطفل بلحظات بوجود ذلك العيب الخلقي وبالفحص المبدئي له تبين أن يمتلك عضوين ذكريين وخصيتين ولا يمتلك فتحة شرج لذا تم علي الفور إجراء جراحة سريعة له لعمل فتحة شرج جانبيه من البطن مؤقتة لتساعده علي الإخراج وتبين أيضا أن لدية تضخما في الكلية اليسرى وازدواجا في القولون الهابط .


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وأضاف كمال أن التفسير العلمي لمثل هذه الحالات حتى الآن غير معروف، ولكنه عادة ما يحدث نتيجة اضطرابات في التطور الجنينى للجزء الخاص بالأعضاء التناسلية و فتحة الشرج أو نتيجة التهام بويضة للأخرى في حمل التوائم وسيتم عمل أشعة مقطعية ورنين على البطن و القولون و المثانة و مجرى البول وسيتم تحديد العضو الذكرى الذي يحتوى على قناة مجرى البول و التي تقوم بنقل البول من المثانة إلى الخارج والعضو الذكرى غير المتصل بالمثانة و الذي لا يحتوى على قناة مجرى بول سيتم غالبا استئصاله.


كما سيتم تجميل المنطقة الخارجية للأعضاء التناسلية لتبدو مثل الأشخاص الطبيعية خاصة وان الطفل لديه عدد ٢ كيس صفن كل كيس به خصية سليمة كاملة النمو ليكون المجموع خصيتين وسيتم تصليح الكيس ليبدو كأنه كيس واحد طبيعي وعقب ذلك سيمارس حياته الطبيعية بشكل عام .

 

وقال والد الطفل " ر . أ . م " أنه تزوج منذ 3 أعوام وزوجته حملت بشكل طبيعي دون الحصول علي منشطات وأجهضت في الحمل الأول وعقب ذلك أنجبت طفلا يبلغ من العمر عامين حاليا وأن زوجته البالغة من العمر 23 عاما لا تربطه بها أي صلة قرابة عائلية وكان حملها طبيعيا ولم تتناول أي عقاقير سوي مثبتات الحمل خشية من الإجهاض.


وأضاف انه عقب ولادة الطفل قام أطباء المستشفي الجامعي باتخاذ كافة الإجراءات الطبية واستدعاء طبيب من قسم المسالك البولية والذي قام بطمأنتنا أن هناك حالات كثيرة مثل حالة أبني وتم إجراء جراحات لها بالخارج، وسيتم إجراء الجراحة له داخل مصر في قلب الصعيد وسيمارس حياته الطبيعية إن شاء الله .

 

وقال الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط والمشرف العام علي المستشفيات الجامعية أننا اعتدنا في مستشفيات الجامعة علي أجراء الجراحات النادرة التي ربما تجري لأول مرة في مصر وهذه أحداها وذلك لما تمتلكه المستشفيات الجامعية من كوادر طبية ماهرة ولديها الخبرة الطبية لأجراء مثل هذه الجراحات الغريبة نسبيا . 

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