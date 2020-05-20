البحوث الإسلامية: الحياء حصن للإنسان من الوقوع فيما حرم الله

واصل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد حديثه عن الفضائل والأخلاق التي نحتاج إليها في مجتمعاتنا، وذلك من خلال سلسلة "بأخلاقنا نرتقي"، والتي يتم نشرها على موقع المجمع وصفحات التواصل الاجتماعي على مدار أيام الشهر الفضيل.





تناول الأمين العام في حلقة اليوم خلق "الحياء"، والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أبواب الخير، فهو من جملة الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان في جميع أحواله، حيث يدفع الإنسان أن يقف على حرمات الله تعالى، فهو أشبه بسياج يحول بين العبد وبين ما حرم الله عز وجل.



